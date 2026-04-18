Новости происшествий

23:56 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на полеты

08:15, 18.04.2026

В Татарстане продолжает действовать режим беспилотной опасности

В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на полеты
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска временно приостановили прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

С раннего утра на территории Татарстана действует режим беспилотной опасности. Ранее был временно закрыт аэропорт Казани.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

