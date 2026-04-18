В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на полеты
В Татарстане продолжает действовать режим беспилотной опасности
Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска временно приостановили прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.
С раннего утра на территории Татарстана действует режим беспилотной опасности. Ранее был временно закрыт аэропорт Казани.
