Минпросвещения опровергло информацию о продлении учебного года

В СМИ появились сообщения о возможном увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти

Министерство просвещения России прокомментировало сообщения в СМИ о возможном увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти. Ведомство заявило о нецелесообразности подобных изменений в системе образования.

По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, летние каникулы традиционно остаются временем для полноценного отдыха и оздоровления школьников. В стране успешно работают различные форматы детского отдыха: пришкольные лагеря с дневным пребыванием, где дети участвуют в спортивных мероприятиях, творческих мастер-классах и экскурсиях.

В 2025 году, объявленном Годом детского отдыха в системе образования, летней оздоровительной кампанией было охвачено более 6 миллионов детей. По всей стране действовало свыше 40 тысяч лагерей, включая около 32 тысяч учреждений с дневным пребыванием.

Напомним, что ранее Госдума усилила ответственность регионов за детский отдых.

