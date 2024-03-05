Продажи электроники в Татарстане перед 8 марта выросли на 37%

В преддверии Международного женского дня продажи электроники в Татарстане выросли на 37%. Больше всего продаж в штучном выражении также совершалось в категориях «Красота и здоровье», «Дом и сад». Об этом изданию «Реальное время» сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера Ozon.

Также средний чек в категории «Электроника», по сравнению с прошлым годом, вырос на 2%.

Ранее сообщалось, что смарт-часы и телефоны стали наиболее популярными подарками на 8 Марта в Татарстане. В список самых востребованных покупок к празднику также вошли посуда, домашний текстиль и средства для ухода за телом и волосами.

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Разиль Самигуллин