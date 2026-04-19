1 093 пожарных и 270 единиц техники ликвидировали 15 возгораний в России за последние сутки

Основными причинами возникновения пожаров остаются палы сухой травы, ландшафтные пожары на нелесных территориях и нарушения правил пожарной безопасности в лесах

За последние сутки в России удалось ликвидировать 53 лесных пожара в 15 регионах страны. При этом специалисты продолжают тушение еще 16 возгораний в девяти субъектах Федерации, сообщает Авиалесоохрана.

Основными причинами возникновения пожаров остаются палы сухой травы, ландшафтные пожары на нелесных территориях и нарушения правил пожарной безопасности в лесах. В борьбе с огнем было задействовано более тысячи специалистов: 1 093 человека, 270 единиц наземной техники и два воздушных судна. Мониторинг ситуации с воздуха осуществляют 14 самолетов и вертолетов.

Особую сложность представляет ситуация в Еврейской автономной области, куда для помощи в тушении пожаров направлены дополнительные силы: 104 авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны, 16 специалистов из Хабаровского края и 20 сотрудников из Амурской области.

На текущий момент режим чрезвычайной ситуации введен в одном регионе, особый противопожарный режим действует в 21 субъекте РФ. Пожароопасный сезон объявлен в 72 регионах страны. Статистика показывает, что с начала года 89% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Напомним, что в период с 25 апреля по 11 мая татарстанцам запретят разводить костры и использовать мангалы — Кабмин РТ принял решение о введении особого противопожарного режима на территории региона.

Наталья Жирнова