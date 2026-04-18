Фото: Михаил Захаров

Татарстанцев предупредили о возможной грозе в воскресенье, 19 апреля. Соответствующее сообщение вышло в приложении МЧС.

— Сильный ветер порывами 15—18 м/с, возможная гроза местами ожидаются на территории Республики Татарстан днем 19 апреля, — говорится в нем.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Жителей республики призвали быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам, не прятаться под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач.

Напомним, начало следующей недели принесет в Татарстан похолодание. 20 апреля из-за циклона ожидаются дожди и даже мокрый снег. Температура воздуха днем составит от +5 до +10 градусов.

Галия Гарифуллина