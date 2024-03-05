На проектно-изыскательные работы по капремонту дорог в двух районах Татарстана выделили 4,4 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», на проектно-изыскательные работы по капремонту дорог в Высокогорском и Муслюмовском районах Татарстана выделили 4,4 млн рублей. В первом случае работы проведут на участке автодороги «Алан-Бексерь — Ислейтарский лесхоз» за 2,9 млн, во втором — на дорожно-уличной сети с. Мелля-Тамак за 1,5 млн.

В Высокогорском районе предполагается капитальный ремонт на участке дороги в 4,5 км. Средства на проектно-изыскательные работы выделяются из бюджета Татарстана. Подрядчик должен будет провести инженерно-геодезические изыскания и предоставить проект будущей реконструкции дороги.

В селе Мелля-Тамак в Муслюмовском районе предполагается капитальный ремонт улично-дорожной инфраструктуры на еще меньшем участке — 3,35 км. Срок выполнения проектно-изыскательных работ — 30 мая 2024 года. Перечень работ аналогичен тем, что ставятся перед подрядчиком в Высокогорском районе.

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Артем Гафаров