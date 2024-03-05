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В Казани самые низкие цены на роллы среди городов Татарстана

15:02, 05.03.2024
В Казани самые низкие цены на роллы среди городов Татарстана
Фото: Реальное время/Максим Платонов

В этом году ожидается резкий подъем цен на суши и роллы. Цены на роллы и суши уже выросли на 25% из-за роста цен на импортные ингредиенты, такие как авокадо и нори. Причиной стал неурожай водорослей нори в Южной Корее.

По оценке представителей бизнеса, стандартная порция «Филадельфии» может подскочить в цене сразу на 100 рублей.

«Реальное время» подсчитало среднюю цену самых популярных роллов — «Филадельфия» и «Калифорния» — в крупных городах Татарстана. При анализе данных средняя цена высчитывалась за 100 г роллов.

ГородФиладельфияКалифорния
Казань192171
Набережные Челны208187
Нижнекамск235177
Альметьевск203171

При подсчете брались цены из ресторанов, которые доступны в «Яндекс.Еде» для жителей городов. Средняя цена на «Филадельфию» в Казани оказалась наименьшей среди крупных городов Татарстана. Самая высокая цена зафиксирована в Нижнекамске.

«Калифорния» оказалась дешевле в Казани и Альметьевске — 171 рубль за 100 граммов. Самым дорогим городом оказались Набережные Челны, там цена составила 187 рублей.

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Нафиса Миннехузина
Общество Татарстан
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