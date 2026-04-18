В России запустят новый туристический маршрут «Руси великое начало»

Он охватит Тульскую, Рязанскую и Калужскую области

К 650-летию Куликовской битвы в России создадут национальный туристический маршрут «Руси великое начало». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на музей-заповедник «Куликово поле».

— Маршрут объединит соседние области историко-туристическим туром, который представит основные достопримечательности, напрямую связанные с событиями эпохи Мамаева побоища. В поддержку проекта наш музей подготовил серию путеводителей, с которыми путешествие станет интересным и комфортным, — подчеркнула заместитель директора по культурно-просветительной деятельности учреждения Кристина Столярова.

Маршрут охватит Тульскую, Рязанскую и Калужскую области, рассказала заведующая отделом экскурсий и туризма «Куликова поля» Ольга Каширина. Сейчас идет разработка инфраструктурного плана программы. Запуск запланирован на 2030 год.

Напомним, в январе Духовное собрание мусульман России подготовило проект развития «Изге сукмак» («Священная тропа»), который предполагает создание тематических маршрутов в 34 регионах России. Во многих регионах страны расположены значимые мусульманские святыни и памятные места, подчеркивал глава организации, муфтий Москвы Альбир Крганов. В их числе он назвал Булгарский историко-археологический комплекс, мечети «Кул-Шариф» в Казани, «Сердце Чечни» в Грозном и «Джума-мечеть» в Дербенте.



