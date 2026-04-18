США продлили разрешение на продажу российской нефти

Это касается нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры до 17 апреля

До 16 мая Вашингтон разрешил продажу, перевозку и выгрузку российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры в период до 17 апреля. Соответствующий документ опубликовало Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина.



11 апреля закончилось действие аналогичной лицензии от 19 марта.

Разрешение не касается транзакций и деятельности, связанных с Ираном, иранским правительством, а также с товарами и услугами иранского происхождения.

Напомним, на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует продлевать исключения из санкционного режима в отношении российской и иранской нефти, находящейся на танкерах в море.

— Мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на российскую нефть, и мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на иранскую нефть, — заявил Бессент.

Он уточнил, что речь шла о нефти, загруженной на суда до 11 марта, и отметил, что данный объем уже полностью использован.



Галия Гарифуллина