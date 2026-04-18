Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом

ВС Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом. Решение объяснили блокадой со стороны США. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

— Исламская Республика Иран <...> добросовестно согласилась разрешить ограниченному числу коммерческих нефтяных танкеров проходить через Ормузский пролив в регулируемом режиме. К сожалению, американцы <...> продолжают заниматься пиратством, — цитирует его агентство Tasnim.

Эбрахим Зольфагари подчеркнул, что пролив будет под строгим контролем ВС до тех пор, пока не будет обеспечена свобода передвижения судов.



Напомним, недавно министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил об открытии пролива для коммерческого судоходства на период действия режима прекращения огня. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морская блокада портов Ирана сохраняется и будет действовать до тех пор, пока их сделка не будет завершена на 100%.

Галия Гарифуллина