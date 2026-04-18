Казанцы назвали самые скучные профессии

Среди них охранник, бухгалтер и продавец

Самой скучной профессией, по мнению казанцев, является охранник. Так считают 14% жителей города, говорится в результатах опроса SuperJob.

Далее идут бухгалтер (11%), продавец (8%), библиотекарь (5%), архивариус, вахтер и сторож (по 4%). Еще 4% казанцев считают, что скучной может быть любая нелюбимая работа. По 1% набрали юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом.

Ранее исследование SuperJob показало скептическое отношение жителей Казани к использованию ИИ при подборе персонала. Лишь 9% горожан готовы, чтобы их нанимал искусственный интеллект вместо HR-специалиста.

