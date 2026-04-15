РОЛЬФ открыл свой первый дилерский центр в Казани

В дилерском центре на улице Чуйкова представлены и новые авто, и с пробегом, акцент — на Exeed и Exlantix

Один из крупнейших российских автодилеров — РОЛЬФ — продолжает свою региональную экспансию. 34 года группа работала только в Москве и Санкт-Петербурге, отточила сервис до запредельного уровня, а с прошлого года начала движение в регионы. Дилерский центр Exeed, который РОЛЬФ открыл в Казани, стал второй региональной точкой базирования компании (первым стал салон в Краснодаре). Клиент РОЛЬФ не просто покупает машину — он может пользоваться широкими возможностями экосистемы заботы и сервиса, которую создала компания. Сервисное обслуживание, замена деталей, полное юридическое, финансовое и страховое сопровождение сделок и владения автомобилем, удобный цифровой сервис, возможность заказа любого автомобиля (даже не входящего в каталоги компании), гарантии на авто, ввезенные по параллельному импорту, и многое, многое другое — все это РОЛЬФ. Подробности — в репортаже «Реального времени» с открытия дилерского центра.

Почему РОЛЬФ пришел именно в Казань?

В 2025 году компании РОЛЬФ исполняется 35 лет. В прошлом году была принята долгосрочная стратегия развития, по которой РОЛЬФ начинает региональную экспансию. Первым стал Краснодар, второй — Казань.

Торжественная церемония открытия дилерского центра РОЛЬФ на Чуйкова состоялась 14 апреля. По видеосвязи к ней подключился владелец ГК РОЛЬФ Умар Кремлев. В своем официальном видеообращении он сказал:

— Радостная новость: в Казани открывается РОЛЬФ! Жители Татарстана получат надежный, качественный сервис. Уверен, скоро все убедятся: РОЛЬФ не просто автодилер. Это целая экосистема, клиентоориентированная и социально ориентированная компания!

Как рассказала во время церемонии открытия дилерского центра Exeed генеральный директор РОЛЬФ Светлана Виноградова, Казань соответствует главным критериям выбора городов базирования компании. Во-первых, это должен быть город-миллионник, во-вторых — с хорошо развитым бизнесом и инвестиционным климатом (ведь компания работает не только в сегменте B2C, но и в B2B).

Татарстан занимает третье место в России по объему продаж новых автомобилей, а Казани принадлежит пятое место в России по количеству зарегистрированных автомобилей. 64% из них — иномарки, 36% — отечественные авто. В структуре продаж официальные дилеры составляют чуть менее 6% — а значит, РОЛЬФ приходит в Казань на довольно свободную нишу. В Казани на сегодняшний день приходится 342 автомобиля на 1 000 жителей — и в этом компания видит большой потенциал, особенно с точки зрения сервисных услуг. Ведь средний срок владения автомобилем за последние два года вырос с 6,4 до 7,5 года.

— Поэтому мы и пришли сюда — чтобы жители Казани получили возможность пользоваться полноценным сервисом и всем спектром услуг, который предоставляет наша компания, — объясняет Светлана Виноградова.

Итак, на сегодняшний день у компании 61 дилерский центр. В портфеле компании порядка 30 автобрендов, трудятся в ней 7 250 сотрудников.

Ценности компании — лидерство, ответственность, репутация, работа в команде и открытость. А миссия сформулирована так: «Предоставить клиенту высокий уровень сервиса по приобретению и обслуживанию автомобилей и сопутствующих товаров и услуг». И теперь этот сервис доступен каждому татарстанцу.

Более того, для первых клиентов РОЛЬФ в Казани подготовлены специальные условия продажи новых авто и машин с пробегом. Чтобы их получить, нужно успеть заключить сделку до конца апреля.

Экосистема РОЛЬФ: все, что нужно автовладельцу, и немного больше

Дилерский центр РОЛЬФ, где бы он ни находился, являет собой точку, в которой экосистема компании реализуется в полном объеме. Экосистема эта поистине огромна и охватывает все аспекты автомобильной жизни. Вкратце перечислим те блага, которые предлагаются каждому клиенту в дилерском центре РОЛЬФ:

Продажа новых авто и машин с пробегом . Сейчас в группе компаний представлены 5 000 новых машин и 7 000 авто с пробегом. По запросу клиента любую машину, если она находится в салоне в другом городе, доставят в Казань в течение суток. На автомобили с пробегом РОЛЬФ может дать гарантию 2 года, любой клиент имеет возможность в течение 7 дней без объяснения причин вернуть автомобиль.

Продажа запчастей, в том числе и собственного производства, — у РОЛЬФ есть собственный бренд автозапчастей, которые изготавливаются по спецификациям автопроизводителей. Это сделано для борьбы с контрафактом (к которому относятся 40% автодеталей на российском рынке). РОЛЬФ создал платформу для клиентов сегмента B2B, там они закупают брендовые автозапчасти для собственного бизнеса.

Сервисные услуги . Каждый автомобиль с момента покупки остается в периметре обслуживания РОЛЬФ, который на правах официального дилера предоставляет гарантийный сервис и экстренный ремонт, закрывая все потребности автовладельца. У компании 112 сервисных центров, 900 постов сервиса, 2 500 сотрудников в этом дивизионе. Все работы ведутся по регламентам производителей и дистрибьюторов.

Заказ автомобилей : в дилерский центр РОЛЬФ по заказу клиента привезут из любой точки мира любой автомобиль, который ему нужен. Гарантия составляет два года, сервисная поддержка продолжается еще год. За неполные полтора года компания продала несколько тысяч таких машин.

: в дилерский центр РОЛЬФ по заказу клиента привезут из любой точки мира любой автомобиль, который ему нужен. Гарантия составляет два года, сервисная поддержка продолжается еще год. За неполные полтора года компания продала несколько тысяч таких машин. Программа «РОЛЬФ автогарант» — платформа, на которой РОЛЬФ выступает посредником между клиентом, который хочет продать автомобиль, и клиентом, который хочет его купить. Чтобы потом не всплывали скрытые дефекты или обременения, РОЛЬФ выступает гарантом, проверяя техническое состояние, юридическую чистоту (автомобиля и собственника) и т. д. По итогам прошлого года по схеме «Автогарант» было продано более 10 тысяч машин.

Параллельный импорт — покупатель получает трехлетнюю гарантию РОЛЬФ. Перед продажей компания проверяет юридическую и таможенную чистоту автомобилей, машины проходят тщательную диагностику в сервисном центре. Так, компания продала уже более 20 тысяч автомобилей. Как рассказала Светлана Виноградова, в топ-6 брендов, ввозимых по параллельному импорту, входят BMW, Audi, Mazda, Toyota, Skoda, Volkswagen.

Финансовые и страховые продукты . Новые машины сегодня покупают в кредит в 72% случаев, поэтому направление очень востребовано. Можно заключить цифровую сделку — клиент размещает заявку на кредит в мобильном приложении «Мой РОЛЬФ», туда подгружаются его данные с «Госуслуг», и за несколько минут он получает одобрение или отказ. В дилерском центре происходит только выдача машины и подписание договора.

Выкуп автомобилей «с улицы», если человек хочет продать машину «в деньги».

Мобильное приложение «Мой РОЛЬФ» (0+) с доступом ко всем услугам компании. К нему подключены уже 900 тысяч клиентов РОЛЬФа.

РОЛЬФ и Exeed

Первый дилерский центр РОЛЬФ в Казани представляет бренд премиальных автомобилей Exeed/Exlantix. Эти машины уже хорошо известны на российском рынке, они доказали свое качество, завоевали репутацию.

Операционный директор Exeed Алексей Ледков рассказал, что, заходя на российский рынок, китайские инженеры серьезно поработали над конструкцией авто, чтобы адаптировать их под климатический профиль нашей страны. Каждый автомобиль, представленный в дилерском центре в Казани, оборудован расширенным пакетом зимних опций. Есть подогрев лобового стекла, всех сидений. Доработан под российский суровый климат алгоритм работы климатической установки. Все это нужно, чтобы автомобиль соответствовал потребностям клиентов в России.

Светлана Виноградова объяснила, почему дилерский центр сконцентрировался именно на Exeed: эти машины, по данным «Автостата», входят в топ-10 брендов, которые лучше всего продаются в России по итогам 2025 года. За прошлый год на дороги выехали 2 000 новеньких «Эксидов». Этот автомобиль отвечает сразу нескольким важным критериям компании, которыми она пользуется при наборе своего брендового портфеля.

Вот эти критерии: объем продаж, доходы компании, наличие факторинга и локализация производства в России. В связи с этим операционный директор Exeed Алексей Ледков намекнул на то, что в скором времени эти мощные машины начнут собирать в России:

— На протяжении многих лет РОЛЬФ задает стандарты качества в авторетейле. Уверен, что региональная экспансия, которую предприняла компания, принесет высокие стандарты работы в регионы и поможет индустрии в целом. Наши клиенты будут получать высокий уровень качества не только в столицах, но и в регионах. Exeed и РОЛЬФ сотрудничают уже несколько лет. Наблюдается рост продаж гибридных автомобилей в России, и мы со своей стороны будем расширять линейку гибридов. В РТ будет присутствовать полная модельная линейка наших автомобилей Exeed и Exlantix. Это машины премиального ценового сегмента, мы ориентируемся на состоятельных клиентов.

В церемонии открытия в Казани участвовал генеральный директор Exeed Ван Бин. Он произнес короткую речь:

— Для меня честь участвовать в церемонии открытия этого дилерского центра. Я хочу поблагодарить компанию РОЛЬФ за приглашение. Это для нас важный партнер в России, а Казань — важный для нас город в Поволжском регионе. Мы уверены в том, что с открытием РОЛЬФ в Казани и с обновлением нашего модельного ряда нас ждет светлое будущее!

Реклама. АО «Рольф».

Людмила Губаева