Ркаиль Зайдулла: «Самому родному языку памятник ставить рановато»

В Госсовете Минкульт и Минобр забросали запросами о татарском языке

Ркаиль Зайдулла. Фото: взято с сайта Госсовета РТ

На совместном заседании Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Экспертного совета при комитете вновь подняли тему изучения татарского языка в школах: депутаты запросили у представителей Минобра и Минкульта цифры, показывающие в динамике, сколько в Татарстане школ с различными типами образования, сколько и какие татарские книги берут в библиотеках и сколько переведенных на татарский учебников заказывают.

Школ строят меньше

Как сообщил Рамиль Хайруллин, заместитель министра образования и науки РТ, в 2025 году из федерального бюджета в нашу систему образования было выделено 15 миллиардов рублей, еще 2,5 миллиарда дала сама республика. В частности, построено 5 детских садов на 980 мест. И школ на 4 059 мест (включая два дополнительных корпуса).

Для сравнения — в 2024 году в Татарстане построили 8 новых школ и 3 допкорпуса, на 9 600 человек. С одной стороны, динамики нет, с другой, отметили в сессии вопросов-ответов, надо еще посмотреть, все ли эти школы заполнены, не пустуют ли они.

В течение 2026 года планируется до конца внедрить в ГИС «Электронное образование Республики Татарстан» московский образовательный модуль «МЭШ. СПО». При этом Хайруллин открыто заявил, что система пока «сыровата», обойдя вопрос, есть ли в московской системе что-то на языках народов республики.



Ленар Хакимзянов и Рамиль Хайруллин. взято с сайта Госсовета РТ

Гендиректор ТНВ Ильшат Аминов попросил отчет, сколько сейчас в республике школ с обучением на татарском со всеми вариациями — полностью, только обучение языку, школы вовсе без татарского (такие есть, к сожалению, отметил Хайруллин).

А у заместителя министра культуры Ленара Хакимзянова он попросил отчет о востребованности татарских авторов в библиотеках — что берут, кто их читает.

— Чтобы понять на будущий год, какая у нас количественная динамика, какой у нас прогресс или регресс в образовании, культуре касательно национальных культурных объединений, школ, — пояснил Аминов.

Депутаты попросили узнать, какие татарские книги берут в библиотеках. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как понять востребованность татарского языка?

К вопросам присоединился руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров: его заинтересовало, сколько идет запросов из национальных школ на переведенные учебники. Это, отметил депутат, и показывает в реальности, сколько детей обучается на татарском.

В республике официально работает почти 600 школ с родным татарским языком обучения и преподаванием отдельных предметов на русском языке (и с каждым годом это официальное число сокращается). Однако, например, в Казани, как знает, наверное, любой родитель, «настоящих» татарских школ — несколько штук, начиная со 2-й гимназии, в которую дети собираются со всей агломерации. В остальных значительная часть предметов изучается на русском.

То же касается дошкольного образования. В Татарстане насчитывается 707 учреждений с татарским языком обучения и воспитания, а также 633 билингвальных учреждения. Но проверка, на каком языке там идет работа, не ведется.

Председатель профильного комитета Айрат Зарипов добавил, что хорошо бы такие цифры дать за последние три года.

— Будет регресс, — сразу предсказал Хайруллин.

Напомним, что с 2017 года у школьников есть возможность выбрать, что изучать в качестве родного языка (наряду или в дополнение к урокам русского языка). В 2022 году изучение татарского языка было организовано по трем программам: родной (татарский) язык для школ с обучением на татарском языке; родной (татарский) язык для школ с обучением на русском языке; татарский язык как государственный язык Татарстана для школ с обучением на русском языке. Последний направлен больше на коммуникативность, без упора на грамматику, он рассчитан на 1—5 классы, программу и количество часов школы формируют самостоятельно. И в 2022-м выбравших татарский было 289 175. Но также увеличилось и количество выбравших русский (161 288 в 2024-м, 174 413 — в прошлом году). В 2024-м татарский выбрало более 315 тысяч (русский — 175).

Сейчас татарский язык как родной в Татарстане изучают 318 934 человека. Есть определенная позитивная динамика в том, сколько учеников выбрали сдавать единый республиканский экзамен по татарскому языку и литературе. В 2024-м их было 8, в 2025-м — 32 выпускника.

С другой стороны, с 1 сентября часы преподавания предметов «Родной язык» и «Родная литература» в первом классе в некоторых школах сократились до часа в неделю. Да и сами предметы теперь поменяли название: «Родной язык (язык народа Российской Федерации) и (или) государственный язык республики Российской Федерации» и «Родная литература (литература на языке народа Российской Федерации)». Можно ли за час выучить родной язык?

Также на заседании подняли тему музея Исхаки. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Если Тукай, то и Исхаки

Символично, что одним из вопросов, который Ркаиль Зайдулла задал министерству, стал вопрос памятника стихотворению «Туган тел». В сентябре 2025 года были определены победители конкурса — Рустам и Ренат Габбасовы, создавшие сплетенный из букв шар, на котором стоят мать, отец, бабушка и ребенок. Предполагалось, что памятник появится к 140-летию Габдуллы Тукая в апреле 2026 года.

— Стихотворению! — уточнил глава Союза писателей РТ. — Самому родному языку памятник ставить рановато.

Хакимзянов заверил, что работы по памятнику ведутся, но конкретно ответить не смог. Наконец, и. о. председателя Государственного Совета Республики Татарстан и глава комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов РТ Марат Ахметов решил расширить список отчитывающихся, он отметил, что и «Татмедиа» — тоже своего рода министерство. «А насколько руководители медиа про эту жизнь рассказывают, увлекают ею?» — задался вопросом новый глава парламента. Ахметов, обращаясь к Хайруллину, добавил:

— За национальное образование отвечает другой зам — и сам министр. Национальное образование мы понимаем как образование и воспитание на национальных языках. Какие перемены происходят сейчас? Мы переходим к воспитанию и обучению татарскому языку. Это меня, как главу комиссии, сильно волнует.