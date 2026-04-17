Умер режиссер Вячеслав Никифоров

Советский, российский и белорусский кинорежиссер Вячеслав Никифоров скончался в возрасте 83 лет, сообщили в Белорусском союзе кинематографистов.

В организации уточнили, что режиссер умер на 84-м году жизни. Никифоров был заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР, лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола Белорусской ССР.

В Союзе кинематографистов отметили, что его творческий путь останется значимым для новых поколений. Никифоров работал над такими проектами, как «Государственная граница», «Зимородок» и «Убойная сила».

Ариана Ранцева