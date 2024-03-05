В Казани телебашня РТРС в Международный женский день включит праздничную подсветку

Телебашня филиала ФГУП РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» 8 марта в Казани включит архитектурно-художественную подсветку с поздравлением. Сценарий будет работать с 17.00 до 23.00 в честь Международного женского дня.

Ранее, с 21 февраля по 3 марта, на телебашне в Казани включали тематическую подсветку. Красочное светодиодное шоу можно было увидеть с 17.00 до 23.00.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин