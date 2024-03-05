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В Казани телебашня РТРС в Международный женский день включит праздничную подсветку

12:22, 05.03.2024

Телебашня филиала ФГУП РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» 8 марта в Казани включит архитектурно-художественную подсветку с поздравлением. Сценарий будет работать с 17.00 до 23.00 в честь Международного женского дня.

Ранее, с 21 февраля по 3 марта, на телебашне в Казани включали тематическую подсветку. Красочное светодиодное шоу можно было увидеть с 17.00 до 23.00.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
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