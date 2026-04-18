Новости происшествий

23:55 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности, аэропорт Казани — закрыт

04:45, 18.04.2026

Ограничения действуют с 03.54 по московскому времени

Фото: скриншот приложения МЧС

На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность». Ограничения введены с 03.54 по мск, сообщается в официальном приложении МЧС.

С 04.31 по мск аэропорт Казани временно закрыт на прием и вылет воздушных судов.

Также временно приостановили работу аэропорты Саратова, Самары, Пензы, Ульяновска и Чебоксар.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

