В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности, аэропорт Казани — закрыт
Ограничения действуют с 03.54 по московскому времени
На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность». Ограничения введены с 03.54 по мск, сообщается в официальном приложении МЧС.
С 04.31 по мск аэропорт Казани временно закрыт на прием и вылет воздушных судов.
Также временно приостановили работу аэропорты Саратова, Самары, Пензы, Ульяновска и Чебоксар.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».