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Здание таможни на ул. Короленко в Казани отремонтируют за 217 тыс. рублей

09:35, 05.03.2024

Как стало известно «Реальному времени», на ул.Короленко, д.56 будут отремонтированы помещения здания Таможни. Общая стоимость работ составит 217,3 тыс. рублей. В соответствие с техзаданием, средства пойдут на строительные работы, расходные материалы и перевозку.

— Ввиду выделенных Татарстанской Таможне лимитов бюджетных обязательств на текущий ремонт, сметная стоимость принимается равной 217,3 тыс. рублей, — сказано в приложении.

Источник финансирования работ — федеральный бюджет. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта в течение сорока календарных дней.

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ЭкономикаФинансыОбщество Татарстан
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