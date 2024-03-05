Здание таможни на ул. Короленко в Казани отремонтируют за 217 тыс. рублей
Как стало известно «Реальному времени», на ул.Короленко, д.56 будут отремонтированы помещения здания Таможни. Общая стоимость работ составит 217,3 тыс. рублей. В соответствие с техзаданием, средства пойдут на строительные работы, расходные материалы и перевозку.
— Ввиду выделенных Татарстанской Таможне лимитов бюджетных обязательств на текущий ремонт, сметная стоимость принимается равной 217,3 тыс. рублей, — сказано в приложении.
Источник финансирования работ — федеральный бюджет. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта в течение сорока календарных дней.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».ЭкономикаФинансыОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым