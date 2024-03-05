Федеральная антимонопольная служба выявила 4353 нарушения Закона о рекламе в 2023 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и ее территориальные органы зафиксировали 4353 случая нарушения Закона о рекламе за прошедший год. Из них 31% пришелся на рекламу, распространяемую по сетям электросвязи без согласия абонента.

Более 16% нарушений были выявлены в рекламе финансовых услуг. Около 9% составили недостоверная реклама и реклама, вводящая в заблуждение. Наиболее редкими стали нарушения этики в рекламе — менее 2%.

В 2023 году ФАС возбудила 3383 дела по признакам нарушения рекламного законодательства. Ведомство вынесло 2597 постановлений о наложении штрафа и 1553 предписания о прекращении нарушения Закона о рекламе.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба отказалась устанавливать максимальную цену на такси. Данное решение в ведомстве объяснили тем, что в случае принятия максимальной цены водители просто начнут отказываться от поездок.



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Разиль Самигуллин