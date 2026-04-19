До Холмса и Пуаро: откуда вырос первый детектив

Книга этой недели — детективный рассказ Эдгара Аллана По «Убийства на улице Морг»

Запертая комната, противоречивые улики и преступление, которое кажется невозможным. Именно с этого начинается история первого детектива. Завтра, 20 апреля, исполняется 185 лет со дня публикации рассказа Эдгара Аллана По «Убийства на улице Морг», текста, который заложил основу нового литературного жанра и изменил способ рассказывать о преступлениях. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова объясняет, как появился первый детективный роман и произошло зарождение жанра.

Древнеегипетское расследование, китайская судебная проза и первый сыщик-любитель

До появления рассказа Эдгара Аллана По «Убийства на улице Морг» подобные сюжеты уже существовали в истории литературы и культуры, хотя самого термина «детектив» еще не было. В древних и религиозных текстах можно найти истории, в которых центральный элемент — выяснение истины через расследование. Например, в древнеегипетской сказке «Правда и Кривда» (около XIII века до н. э.) описано разоблачение ложного обвинения, а в трагедии Софокла «Царь Эдип» герой последовательно устанавливает личность убийцы, опираясь на опросы и факты. В библейском сюжете «Сусанна и старцы» истину устанавливают благодаря допросу свидетелей, который провел Даниил.

Параллельно подобные формы развивались в разных культурных традициях. В арабском цикле «Тысяча и одна ночь» рассказ «Три яблока» выстроен вокруг расследования убийства, порученного визирю под угрозой смерти. Напряжение нарастает с помощью цепочки неожиданных поворотов. В китайской «судебной прозе» («гунъань») центральной фигурой выступает судья, который одновременно ведет несколько дел, а преступник часто известен заранее. Так сформировался иной тип повествования — так называемый «перевернутый детектив». В этих текстах важную роль играют официальные документы, свидетельства и даже сверхъестественные элементы.

В европейской литературе Нового времени элементы детективного мышления проявляются в произведениях XVIII — начала XIX века. В философской повести Вольтера «Задиг, или Судьба» (1747) герой делает выводы по косвенным признакам. В новелле Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Мадемуазель де Скюдери» (1819) героиня устанавливает невиновность подозреваемого в убийстве ювелира, что иногда рассматривается как первый образец детективного сюжета. Важное значение для развития жанра сыграли и «Записки» Эжена Франсуа Видока (1828), где описан опыт реального сыщика, а также роман Уильяма Годвина «Приключения Калеба Уильямса» (1794), в котором появляется сыщик-любитель.

К моменту, когда был написан рассказ «Убийства на улице Морг», уже существовал значительный пласт произведений с элементами расследования, однако именно в нем все составляющие детективного жанра были впервые объединены в цельную форму.

Видок, орангутан и двойное убийство

В 1838 году в журнале Burton’s Gentleman’s Magazine появились тексты под названием «Неопубликованные страницы жизни Видока, французского министра полиции». Это были мемуары сыщика Франсуа Видока, чья подлинность оспаривалась. По был знаком с этими публикациями, и, как отмечают биографы, образ Огюста Дюпена мог быть частично основан на фигуре Видока, а также на персонаже с тем же именем из той же серии. В одной из историй этих мемуаров автор описал убийство с изрезанными шеями жертв. Такой же эпизод появляется в рассказе По.

Одновременно с этим в своем произведении писатель развивал собственные аналитические идеи, ранее изложенные в тексте «Шахматист Мельцеля», а также учитывал растущий интерес публики к уголовной хронике и научной доказательной базе. Существенную роль сыграл и конкретный случай: летом 1839 года в Масонском зале Филадельфии публике показывали орангутана, который вызвал неподдельный интерес зрителей. И именно это событие многие литературоведы рассматривают как источник ключевого сюжетного поворота в рассказе «Убийства на улице Морг».

Кроме этого, По мог использовать биологические сведения, которые получил во время сотрудничества с английским государственным деятелем, дипломатом и поэтом Томасом Уайеттом в работе над «Первой книгой конхиолога», а также опираться на труды французского естествоиспытателя Жоржа Кювье.

Эдгар Аллан По. Скриншот с сайта Википедия

В «Убийствах на улице Морг» читатель знакомится с рассказчиком Огюстом Дюпеном. Он уединенно живет в Париже, почти полностью отрезав себя от внешнего мира. Дюпен обладает исключительными аналитическими способностями, которые он демонстрирует в повседневных наблюдениях. Вскоре внимание героя привлекают газетные сообщения о загадочном двойном убийстве вдовы мадам Л’Эспанэ и ее дочери, совершенном в их доме на улице Морг. Преступление произошло в запертой изнутри комнате, а обстоятельства смерти выглядят крайне необычными. Тела обнаружены с тяжелыми повреждениями, при этом комната почти полностью разрушена, а улики не дают ясного ответа.

Дополнительная сложность для расследования — свидетельские показания. Люди, которые слышали крики, утверждают, что за дверью звучали два голоса, один из которых был французским, тогда как второй никто не смог распознать. Ясных мотивов нет, зато есть противоречивые данные. Полиция задерживает Адольфа Лебона, у которого были общие дела с жертвами. Однако дело остается нераскрытым, и именно это побуждает Дюпена вмешаться и начать собственное расследование.

Кто вы, мистер Дюпен?

Огюст Дюпен принципиально отличается от привычных для своего времени персонажей. Он ни полицейский, ни профессиональный следователь. Он аналитик-любитель, который занимается расследованием из интереса и стремления установить истину. В письме Джозефу Снодграссу Эдгар По написал, что хотел использовать «изобретательность при определении убийцы». Это качество и характеризует поведение Дюпена. Он не ведет традиционного следствия, а работает с уже имеющейся информацией, полученной из газет, превращая расследование в интеллектуальную задачу.

Кроме того, По сознательно переносит действие в Париж и делает героя французом, учитывая необычность такого типа повествования для американской аудитории своего времени. Сам образ Дюпена во многом соотносится с личностью автора, известного интересом к криптографии и логическим задачам.

Мотивация героя не связана с выгодой. Он берется за дело ради проверки своих способностей и ради оправдания невиновного, отказываясь от предложенного вознаграждения. При этом важным элементом образа стала способность к аналитическому «чтению» человека. Дюпен утверждает, что «для него в сердце многих людей есть открытое окно», и демонстрирует умение восстанавливать ход чужих мыслей на основе наблюдений.

Новаторство По проявляется в том, что он впервые выстраивает фигуру сыщика как центрального интеллектуального героя, чьи методы становятся предметом изображения. Дюпен использует то, что сам автор называет «рациональным рассуждением», соединяет логический анализ с воображением и даже попыткой поставить себя на место преступника. Ключевую роль играет не столько правильность вывода, сколько точность наблюдения. Этот принцип видно уже в сцене, где Дюпен восстанавливает ход мыслей рассказчика, выстраивая цепочку ассоциаций на основе его жестов и поведения, а затем переносится на расследование преступления.

Важная часть метода — работа с текстами. Дюпен извлекает сведения из газетных сообщений и научных публикаций, в частности из статьи Кювье об орангутанах. По подчеркивает и значение устной речи и психологического воздействия. При допросе матроса реакция последнего описана как физически ощутимая: «лицо матроса побагровело… он рухнул на стул, дрожа всем телом». По впервые в мировой литературе делает сам процесс мышления предметом повествования, показывая расследование как последовательность наблюдений, сопоставлений и выводов.

Дорогущая рукопись, стереотипное описание и «рояль в кустах»

Изначально Эдгар По дал рассказу название «Убийство на улице Трианон», но затем изменил его, стремясь усилить ассоциацию с темой смерти. Впервые произведение было опубликовано 20 апреля 1841 года в филадельфийском журнале Graham’s Magazine, где По в тот период работал редактором. За рассказ он получил 56 долларов, что значительно превышало гонорары за другие его тексты, например, за «Ворона» ему позже заплатили лишь 9 долларов.

В 1843 году По предпринял попытку издавать собственные произведения в виде отдельных брошюр по образцу публикаций Чарльза Диккенса и выпустил единственный номер серии «Романтическая проза Эдгара А. По», куда вошел и этот рассказ. При этом текст был переработан и содержал 52 изменения по сравнению с журнальной версией. В дальнейшем рассказ включали в сборники, в том числе в издание «Рассказы» 1845 года. Причем сам автор не участвовал в отборе текстов.

Отдельная история у рукописи рассказа. После публикации ее выбросили, но сотрудник типографии Дж. М. Джонстон подобрал и сохранил. Этот документ пережил несколько пожаров, прежде чем был приобретен коллекционером Джорджем Уильямом Чайлдсом и передан в Университет Дрекселя, где хранится до сих пор.

Иллюстрация Даниэля Вьерхе к рассказу «Убийства на улице Морг» (1870). Скриншот с сайта Википедия

Уже в 1846 году рассказ перевели на французский язык и опубликовали в парижских газетах без указания имени автора. Причем переводчики изменяли имена и детали. Только после судебного разбирательства имя По стало известно французской публике. На русском языке рассказ впервые появился в 1857 году в мартовских номерах журнала «Сын отечества» под названием «Загадочное убийство».

Рассказ «Убийства на улице Морг» критиковали уже при жизни Эдгара По. В основном объектом замечаний становилась его кажущаяся реалистичность, за которой исследователи обнаруживали многочисленные несоответствия. Как показала литературовед Бертон Поллин в работе «Рассказ По «Убийства на улице Морг»: хитросплетения распутаны» (1977), место действия, персонажи и сюжетные повороты оказались «абсолютно неправдоподобными», хотя благодаря особенностям повествования воспринимались читателем как достоверные.

Критики также обращали внимание, что По, никогда не бывавший в Париже, создал условный, «картонный» город, комбинируя реальные и вымышленные улицы и перенося на него черты знакомой ему Филадельфии, в том числе архитектуру домов и планировку помещений. Обсуждали и детали расследования: невозможность описанного проникновения через окно и громоотвод, противоречивые свидетельские показания, а также ошибки в именах и национальностях персонажей.

Отдельно ругали По за неправдоподобное поведение орангутана и физические обстоятельства преступления, включая использование бритвы и манипуляции с телами. Кроме того, более поздние рецензенты указывали на нарушение принципа «честной игры» с читателем: разгадка не выводится напрямую из доступных фактов, а появление орангутана воспринимается как неожиданное и невыводимое решение, так называемый «рояль в кустах».

«Корень, из которого выросла целая литература»

Биограф Эдгара По Джеффри Майерс утверждал, что «Убийства на улице Морг» изменили историю мировой литературы. Текст стал одним из первых образцов детективного жанра, в котором центральное место занимает не сама тайна, а ее аналитический разбор. Именно акцент на анализе, а не на цепи событий, отличает рассказ от предшествующих историй о загадках. В письме к Филиппу Пендлтону Куку сам Эдгар Аллан По объяснял успех рассказа тем, что он написан «в новом ключе». Писатель также добавил, что впечатление глубины связано скорее с «методом или видимостью метода», чем с реальной сложностью построения.

Вэл Килмер в роли Филиппа Харона и Джордж Кэмпбелл Скотт в роли Огюста Дюпена в экранизации рассказа «Убийства на улице Морг» (1986). скриншот с сайта Apple TV

Благодаря этому рассказу сформировались устойчивые элементы детективного жанра, которые позднее воспроизводились в литературе: эксцентричный, но блестящий сыщик, его менее проницательный спутник-рассказчик и противопоставленная им полиция, показанная как менее эффективная. Огюст Дюпен стал прямым прототипом для таких фигур, как Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро. Артур Конан Дойл впоследствии писал, что каждая детективная история По — это «корень, из которого выросла целая литература».

Одновременно закрепился и композиционный прием: сначала объявление разгадки, затем пошаговое объяснение — модель, которая стала стандартом. К числу нововведений также можно отнести первый пример «убийства в закрытой комнате», или герметичного детектива, где преступление совершено при кажущейся невозможности проникновения. И вершина признания — учреждение премии Edgar Awards, ежегодно присуждаемой Mystery Writers of America.

Издательство: «Азбука»

Перевод с английского: Раиса Облонская, Ревекка Гальперина, Ирина Гурова, Виктор Хинкис, Абель Старцев, Ольга Холмская, Нора Галь

Количество страниц: 288

Год: 2025

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».