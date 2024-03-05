Мэрия Казани насчитала реноватору фабрики Алафузова 10 млрд рублей инвестиций

Фото: Максим Платонов

Бывшую фабрику казанского промышленника и купца Ивана Алафузова превратят «в насыщенный многофункциональный центр» с гостиницами, музеями, детскими и молодежными центрами, библиотекой, деловыми офисами и жилыми апартаментами. Реализация проекта, который 5 марта презентовали журналистам, займет 5—7 лет и потребует от 7 до 10 млрд рублей исключительно частных инвестиций.

— Город на себя берет организацию всех административных согласований. Мы подпишем дорожную карту. Соберем наших коллег из республиканских и федеральных органов... Чтобы инвестор в максимально короткие сроки подготовил рабочую документацию, прошел экспертизу, чтобы мы это утвердили и не было «семи кругов ада», — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Реализация проекта, который 5 марта презентовали журналистам, займет 5—7 лет и потребует от 7 до 10 млрд рублей исключительно частных инвестиций. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Инвестором проекта выступает компания «Бриз» Андрея Белякова, владеющая земельным участком. Концепцию реконструкции разработало московское архитектурное бюро NOWADAYS office.

Согласно ей, два здания, имеющие статус объектов культурного наследия (ОКН), будут отреставрированы. Это дом Котелова (двухэтажная деревянная усадьба с колоннами и портиком, расположившаяся на каменном этаже со сводчатыми залами) и здание красильно-отделочной фабрики с розовым фасадом, арочными окнами и башенкой с колоколом, напоминающие итальянское «палаццо». Они располагаются внутри квартала и спрятаны от проезжающих по ул. Гладилова за другими строениями фабрики. В доме Котелова панируют разместить культурный центр — музей семьи Алафузовых и библиотеку. В здании красильно-отделочной фабрики создадут образовательный центр с международной языковой школой и кампусом корпоративных университетов.

В доме Котелова панируют разместить культурный центр — музей семьи Алафузовых и библиотеку. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, появится многофункциональный зал на 300 мест, соединяющийся со зданием бетонным мостом.

Треть объектов (12 зданий, — прим. ред.), не имеющих охранный статус, но наиболее ярко формирующих среду и не находящихся в аварийном состоянии, реконструируют.

— В нежилом здании рядом с домом Котелова разместится детский центр со своим садом-руиной. Вдоль здания дубильного корпуса образуется новая улица, с которой откроются виды на Зилантов монастырь. Там предлагается разместить гильдию креативных индустрий с различными шоурумами, кафе и офисами. В здании ткацкой фабрики откроют бутик-отель и апарт-комплекс с двориком и рестораном. В большом конструктивистском корпусе 1937 года постройки, формирующем фронт фабрики по улице Гладилова, разместится офисный центр с коворкингом и залами для временных выставок. Между ним и зданием ткацкой фабрики архитекторы сформировали двухуровневую площадь с амфитеатром и видом на здание театра, — рассказала архитектор, партнер архитектурного бюро NOWADAYS office Наталья Масталерж.

Масталерж затруднилась ответить на вопрос «Реального времени» о номерном фонде будущей гостиницы.

Главный вход на обновленную территорию будет с ул. Гладилова через прядильный цех, на здании которого висят знакомые буквы «Льнокомбинат имени В.И. Ленина». Их сохранят, а часть фасада здания демонтируют, оставив несущие балки, чтобы «открыть» дом Котелова.

Часть фасада здания 1937 года постройки демонтируют, оставив несущие балки, чтобы «открыть» дом Котелова. проект реконструкции фабрики Алафузова

Исчезнут также 12 строений, которые были возведены в советское время.

— Насосно-компрессорная станция, трансформаторная подстанция и другие будут демонтированы. Они находятся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии и не представляют исторической или архитектурной ценности, — сообщила Масталерж.

Концепция также предусматривает новый небольшой парк, главной достопримечательностью которого станет Шуховская башня, а точнее, сразу три — 1920, 1921 и 1925 годов постройки. Их перевезут с Порохового завода Казани.

— Оригинальная башня фабрики Алафузова была утеряна ранее. Территория фабрики станет пешеходной, со своей системой общественных пространств, улочек, двориков и прогулочных маршрутов и будет открыта для публики, — добавила архитектор.

Не обойдется и без новых квадратных метров жилья. По словам Белякова, их «появится от 13 до 18 тыс. кв. м, а порядка 57 тысяч — это реновация».

Не обойдется и без новых квадратных метров жилья. По словам Белякова, их «появится от 13 до 18 тыс. кв. м, а порядка 57 тысяч — это реновация». Максим Платонов / realnoevremya.ru

От прямого ответа на вопрос о социальной инфраструктуре — школах и детских садах — застройщик уклонился, пообещав в качестве «заботы о детях» кружки для дошкольников и международную школу.

— Очень долго мы к этому шли. Порядка 12 собственников было здесь. Слава Богу, что во времена, когда мы еще историческим центром не занимались, мы не снесли эту жемчужину промышленной истории Казани, — признался градоначальник столицы Татарстана.

Галия Шакирова