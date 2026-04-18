Артига не сдержал обещание: «Рубин» не смог обыграть «Акрон» на свой день рождения

Дзюба испортил праздник в Казани

«Рубин» сыграл вничью с «Акроном» со счетом 1:1 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла под вывеской празднования 68-го дня рождения казанского клуба. Подопечным Франка Артиги не удалось сдержать обещание победить. Рекордсмен России Артем Дзюба «выгрыз» для «Акрона» ничью в Казани и испортил праздник хозяев. Подробности — в материале «Реального времени».

Болельщики пришли на футбол или концерт?

В отличие от предыдущих домашних матчей в этот раз активность возле стадиона «Ак Барс Арена» в Казани началась еще за полтора часа до стартового свистка. «Рубин» отмечал свой 68-й день рождения и сделал праздничный матчдэй на игру с «Акроном». Болельщики толпами шли на арену, вокруг которой стояли более десяти междугородних автобусов со всего Татарстана.

Основной ажиотаж был в зоне А казанского стадиона. Там шел концерт с популярными татарскими эстрадными певцами. Многие пришедшие признавались, что пришли не на футбол, а на Фирдуса Тямаева, Альфину Азгамову и Айдара Галимова. Народ прямиком направлялся к песням и пляскам, где к тому же еще и разыгрывали ценные призы.

Хватало и болельщиков «Акрона», которые приехали на семи автобусах из Самарской области. Матч для их команды был принципиальным в плане результата. Весной «Акрон» набрал всего одно очко и максимально приблизился к зоне вылета. Встреча с «Рубином» видилась хорошей возможностью прервать печальную серию неудач.

В свою очередь, «Рубин» настраивался исключительно на победу. Подарить клубу три очка в праздничном матче обещал на неделе главный тренер казанцев Франк Артига. Для испанца это было задачей минимум, максимум — показать качественный футбол. Игра «Рубина», действительно, выдалась симпатичной, с обилием моментов, но основное обещание сдержать не удалось.

Артига поменял состав, доверившись Шабанхаджаю

Несмотря на праздничный характер встречи, Артига вновь перетасовал состав. Поразивший своим появлением в старте в предыдущем туре Никита Васильев на этот раз даже не попал в заявку. В запасе остались Руслан Безруков и Далер Кузяев, хотя вопросов к ним особо не было. Зато в старте вышли Никита Лобов, сменивший нездорового Дениля Мальдонадо, и Дардан Шабанхаджай, вернувшийся после травмы. Последнего ждали, но не с первых минут.

Именно через фланг Дардана исходила вся опасность на ворота «Акрона». В паре с Ильей Рожковым албанец раз за разом убегал в контратаку. За 25 стартовых минут через них прошли минимум два момента. В первом из них Рожкова свалили в штрафной — судья не увидел нарушения. Во втором — Назми Грипши замкнул прострел Шабанхаджая и забил. Судьи долго смотрели видеоповтор, после чего отменили гол из-за офсайда у Мирлинда Даку.

Затем казанцы принялись бить издали. Первые две попытки заблокировали защитники соперника, а вот выстрел Велдина Ходжи из-за штрафной пришелся в штангу. Гости после отмененного гола «Рубина» совсем скисли, практически не создавая угроз у ворот Евгения Ставера.

Далее Йонуц Неделчару и Даку обменялись желтыми карточками. Нападающий «Рубина», получив предупреждение, ударил от досады по своим коленям. Для Даку это уже восьмой горчичник в сезоне, поэтому следующий матч с ЦСКА в чемпионате он пропустит из-за дисквалификации.

Большинство не реализовали, от Дзюбы пропустили

Во втором тайме игра окончательно раскрылась. Этому поспособствовал гол «Рубина». Казанцы заработали угловой, который точно на голову Лобова подал Грипши. Мяч с отскоком от игрока гостей юркнул в сетку — 1:0. Тут же дважды бил в упор Грипши — не забил, приложился Шабанхаджай — мимо. «Акрон» в ответ выбежал один на один, но удар у хавбека тольяттинцев не получился.

Зато точнее оказался Артем Дзюба. Лучший бомбардир в истории российских чемпионатов подкараулил ошибку защитников «Рубина» и сравнял счет — 1:1. Это его 177-й гол за карьеру в России. Кроме этого, отныне Дзюба стал еще и лучшим бомбардиром клуба — за «Акрон» больше него никто не забивал.

— Честно, думал об этом до игры, но потом забыл. Болдырев напомнил после матча. Приятно в любом случае, когда ты достигаешь таких отметок. Все не зря, значит, — сказал Дзюба в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Правда, радость сразу сменилась разочарованием. Буквально в следующей же атаке Марат Бокоев жестко травмировал Рожкова и получил удаление. Причем изначально арбитр показал защитнику «Акрона» всего лишь желтую карточку, однако ВАР изменил его решение. Гости доигрывали встречу в меньшинстве.

После этого на поле атаковала лишь одна команда. «Рубин» отчаянно пытался спасти победу. Однако из стопроцентных моментов в оставшееся время можно вспомнить только промах Даку. Албанец не попал в створ, находясь в паре метров от ворот. Нападающий казанцев не забивает уже с осени.

Артига считает, что игра «близка к идеалу»

Артиге так и не удалось подарить болельщикам «Рубина» победу на день рождения клуба. Собравшиеся 10 тысяч зрителей увидели яркую интересную игру, но вряд ли остались довольны результатом. Хотя команда продлила беспроигрышную серию до шести матчей подряд. Казанцы не проигрывают в чемпионате с 28 февраля, когда случилась осечка в дебютном для испанского рулевого поединке «Рубина».

Однако серия без поражений продлевается не очень убедительными матчами «рубиновых». Так, казанцы сыграли «сухую» ничью с «Крыльями Советов» (0:0) и «Оренбургом» (0:0), обыграли 16-ю команду РПЛ «Сочи» (1:0), а теперь не смогли победить кризисный «Акрон». Весной тольяттинцы набрали всего два очка, причем одно из них вот сейчас в Казани.

Вопросы по игре «Рубина» к Артиге нарастают. Сам испанский специалист продолжает делать вид, что все хорошо. Например, сейчас сказал, что во втором тайме его команда играла «близко к идеалу». На самом деле, не придерешься. Беспроигрышная серия есть, победы над лидерами тоже имеются, а во втором тайме с «Акроном» владели инициативой. Правда, играли в большинстве.

— Начали мы очень здорово, но у нас были некоторые проблемы с прессингом, на экваторе первого тайма у нас были хорошие моменты на контратаках. Во втором тайме не сказать, что мы владели инициативой. Что касается концовки, то мы уже полностью владели инициативой, активно доставляли мяч в штрафную, были завершения, но, к сожалению, мяч не пересек линию ворот. По картинке игра во втором тайме близка к моему идеалу, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч «Рубин» проведет 22 апреля в Москве со столичным «Динамо» в 19.30 по мск. Игра пройдет, как говорится, за шесть очков. Победитель этой встречи почти наверняка займет седьмое место в турнирной таблице. Только вот для «Рубина» матч станет важным с точки зрения качества футбола. Поражение при отвратительной игре никто не поймет.