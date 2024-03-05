В январе 2024-го портфель потребительских кредитов вырос на 3,5 млрд рублей

Размер портфеля потребительских кредитов граждан, зарегистрированных в Татарстане, на 1 февраля 2024 года достиг 430,4 млрд рублей. За месяц он вырос на 0,8%, или на 3,5 млрд рублей (показатель на 1 января — 427 млрд рублей). Об этом «Реальному времени» рассказали в Нацбанке Татарстана.

В январе 2024 года граждане получили потребительские кредиты на сумму 36,8 млрд рублей. Это меньше на 14,1%, или на 6,1 млрд рублей, чем в декабре 2023 года, когда объем выдачи достиг 42,9 млрд рублей.

Объем ипотечных кредитов в Татарстане в январе вырос на 10,4 млрд рублей. Это на 63,7%, или на 18,3 млрд руб., меньше, чем в декабре 2023-го. По сравнению с началом предыдущего месяца портфель увеличился на 5,1 млрд, или 0,9%. На 1 января ипотечный портфель составлял 588,5 млрд рублей, а 1 февраля — 593,6 млрд рублей.

Виктория Макарова