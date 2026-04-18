Эльмира Булатова назвала факторы, от которых зависит успех циркового шоу

Фото: Артем Дергунов

Успех цирковой программы зависит от баланса между качеством программы, грамотным управлением, сезонности, а также умением адаптироваться к запросам аудитории. Также важны такие составляющие, как средняя заполняемость зала, оптимально 70–80%, средний чек и доходы от сопутствующих услуг, в частности буфета. Об этом «Реальному времени» сообщила гендиректор Казанского цирка Эльмира Булатова.

— Важны опытность и регалии артистов — у нас в каждой программе обязательно есть звезды, лауреаты международных конкурсов и фестивалей, заслуженные артисты и так далее. Должен быть соблюден жанровый баланс: акробатика, «воздушные номера», эквилибристика, жонглирование, клоунада и номера с животными, — сказала изданию гендиректор.

Большое значение в успехе, по ее словам, имеет режиссерская работа и труд хореографа, а также техническое и визуальное оснащение: от света и спецэффектов до костюмов и декораций.

Напомним, что сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день цирка. Данный праздник посвящен всем создателям представлений на цирковой арене.

Никита Егоров