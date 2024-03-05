Биктоин превысил 68 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 68 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года. По данным на 6.45 по московскому времени, на бирже Binance криптовалюта продавалась по цене в 68 292 долларов.

На этой же платформе цена биткоина превышала 68 тысяч долларов 10 ноября 2021 года, исторический максимум в 69 тысяч долларов был установлен тогда же.

Таким образом, Bitcoin приближается к историческому максимуму, а стоимость криптовалюты растет вторую неделю подряд. С 25 февраля цена увеличилась более чем на 30%.

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Нафиса Миннехузина