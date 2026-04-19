Древнейшая профессия, предсмертные сны, технологический упадок цивилизаций

Интересные новости науки за неделю

Светлая кожа, непереносимость глютена, устойчивость к облысению — признаки, закрепившиеся у европейцев в результате направленного естественного отбора. По мере приближения смерти человек видит все более яркие и реалистичные сны. Мы не слышим инопланетян, возможно, потому что цивилизации достигают высокого технологического уровня лишь ненадолго. 220 тысяч лет назад человек уже добывал камень в каменоломнях. В половине случаев ИИ-чат-боты дают «проблемные» ответы на медицинские вопросы, каждый пятый ответ — «очень проблемный».

Светлая кожа и устойчивость к алкоголизму у европейцев — результат направленного отбора

Международная группа исследователей придумала, как выделять в генетических данных следы направленного естественного отбора. Направленный отбор — это процесс, во время которого одна из версий определенного гена оказывается выгоднее для выживания и размножения. Получается, что именно она чаще всего передается следующим поколениям, а значит, признак, который она определяет, встречается в современной популяции чаще, чем остальные. Таков, например, ген, определяющий светлый цвет кожи у человека, — в условиях севера светлая кожа выгоднее, потому что позволяет усваивать больше витамина D, чем кожа темная. Поэтому европеоиды (или, как сейчас говорят, западные евразийцы) закрепили этот признак в своем генотипе.

До сих пор антропологи считали, что направленный (а не случайный) отбор в человеческой эволюции был крайне редким явлением. До сих пор анализ древней человеческой ДНК обнаружил только 21 случай такого отбора.

Но новый метод анализа генома показал, что ученые ошибались и направленный отбор сильнее повлиял на нас, чем мы считали. Через этот анализ «прогнали» данные почти 16 тысяч человек, которые жили в Северной, Западной и Южной Европе в течение последних 18 тысяч лет. Выяснилось, что эволюцией целенаправленно «срезались» или «усиливались» сотни вариантов разных генов! Причем отбор ускорился в последние 10 тысяч лет — когда люди стали земледельцами.

Более 60% из 479 найденных «направленно отобранных» аллелей определяют жизнь множества современных европейцев. Например, это гены, отвечающие за светлую кожу, рыжие волосы, непереносимость глютена, устойчивость к проказе, низкий риск облысения, артрита и алкоголизма, III—IV группы крови и т. д.

Все они, скорее всего, по той или иной причине были полезны для выживания вида на разных стадиях эволюции (как та же светлая кожа). Ученые так и не поняли, чем отличились рыжие волосы, но признак направленного отбора — железный. Некоторые гены на разных стадиях развития популяции сначала были желательными, а потом стали подвергаться отрицательному отбору. К примеру, несколько тысяч лет в популяции росла устойчивость к туберкулезу, а 3,5 тыс. лет назад она уменьшилась.

Чем ближе смерть — тем ярче сны

Ученые из Италии изучили сны и видения людей, которые скоро умрут. В этом им помогли сотрудники хосписов и другие специалисты паллиативной помощи. Выяснилось, что, чем ближе смерть, тем сны человека становятся ярче и реалистичнее. И чаще всего это не кошмары, а успокаивающие пациентов картины.

Рассказы о том, что видят люди перед смертью, звучат часто, но научное сообщество много лет воспринимало их скептически. Предсмертные сновидения объясняли делирием или воздействием лекарств. Но ученые заинтересовались этими картинами. Зачем мозг рождает их?

Собранные итальянскими учеными данные оказались закономерными. Сюжеты перед смертью люди видят почти одинаковые — встречи со своими умершими близкими. В том числе, кстати, и наяву, в виде кратких видений. Еще одна группа снов и видений — символические образы перехода: двери, лестницы, яркий свет. 90% таких сновидений приносили покой и умиротворение. Тревожные сны видели только 10% пациентов.

Вывод итальянцы сделали такой: сны и видения за несколько недель или дней до смерти выполняют важную психологическую функцию — снижают страх неизвестности, помогают принять неизбежный уход.

Мы до сих пор не встретили инопланетян, потому что технологический расцвет цивилизаций слишком короток

Парадокс Ферми все еще не дает нам покоя: почему мы до сих пор не обнаружили доказательств существования другой разумной жизни во Вселенной? Астрономы ищут техносигнатуры, в США действует целая хорошо финансируемая организация SETI по поиску инопланетной жизни — и до сих пор тишина…

Ученые из Корнеллского университета (США) разработали 10 сценариев развития технологической цивилизации, подобной нашей. В них учли разные типы управления, доступ к ресурсам и другие параметры. Получилась стохастическая модель динамики развития таких обществ. Цивилизация испытывает коллапсы между циклами развития. Это обусловлено тем, что развитие технологий истощает ресурсы. Происходит катастрофа, развитие технологий прекращается. Потом все начинается заново. Даже самые долгоживущие цивилизации активны технологически далеко не все время своего существования (ученые ввели параметр «время технологической активности»).

И именно это, по мнению американских ученых, мешает обнаружить наших братьев по разуму. Большую часть времени цивилизация просто не излучает заметных техносигнатур, по которым ее можно найти. И галактики выглядят пустыми — хотя на самом деле там может быть полным-полно разумных существ.

А еще авторы этой работы рассуждают о будущем Земли. Даже небольшие изменения в скорости потребления ресурсов, способности к восстановлению и уровней рисков могут перевести систему в цикл регулярных кризисов. А могут — обеспечить долгий расцвет. В зависимости от того, что мы выберем.

Человек добывал полезные ископаемые 220 000 лет назад

Первые люди были охотниками и собирателями. Они изготавливали каменные орудия — это мы все давно знаем. Но из чего? Вряд ли повсюду были услужливо разбросаны подходящие булыжники из достаточно мягкой породы, чтобы ее можно было удачно обтесать. В первые десятки тысяч лет существования вида так и было: пошел на охоту — наткнулся на удачный камень — подобрал — профит!

По мере развития вида люди умнели. Появилась первая специализированная добыча: люди знали, где находится нужный ресурс, и целенаправленно ходили туда в экспедиции, чтобы его добыть. Ученые считали, что до этого мы додумались поздно: массово люди начали ходить на месторождения примерно 40 тысяч лет назад. Но теперь международная группа археологов обнаружила доказательства того, что одной из древнейших профессий на самом-то деле является горняк.

В местности Джоджоси на востоке Южной Африки ученые исследовали луга в 140 км от побережья Индийского океана. Толщина геологических отложений оврагов здесь достигает 5 метров, поэтому их очень удобно изучать: своеобразный «бутерброд» с видимыми слоями. И именно здесь нашли 12 участков с искусственными отщепами роговика (порода, из которой сделано множество древнейших плейстоценовых орудий). Здесь когда-то были большие природные выходы этого камня. Грунт в этом слое просеяли миллиметровым ситом и нашли миллионы мельчайших каменных фрагментов. Все это был производственный мусор, образовавшийся, когда доисторические мастера отбивали породу, чтобы унести ее на стоянку и там сделать из нее инструменты.

Самое важное — следов постоянной стоянки рядом с этим месторождением не было. Значит, люди постоянно здесь не жили, а устраивали тут только каменоломню, куда и приходили в «горнодобывающие экспедиции». Сенсацией стал возраст этой находки: люди добывали здесь камень 220 000 — 110 000 лет назад. То есть сто тысяч лет подряд они постоянно возвращались сюда, чтобы набрать материала и уйти. История умалчивает лишь об одном: передавали ли они это знание из поколения в поколение или же древние горняки просто периодически удачно натыкались на выходившие из-под земли удобные валуны, набирали камень и уходили.

Чат-боты уверенно дают проблематичные ответы на половину медицинских вопросов

В Калифорнийском университете провели очередной эксперимент с LLM: проверили, как популярные чат-боты на основе больших языковых моделей отвечают на вопросы о медицине и здоровье. Признайтесь, ведь вы спрашиваете у нейросети, почему у вас болит голова? Вот и ученые спросили. В феврале 2025-го они задали по 10 вопросов по поводу рака, вакцин, стволовых клеток, питания и спортивной подготовки пяти самым популярным в мире чат-ботам. Ответы оценивали профессиональные медики.

Так вот, новости невеселые. Почти в половине случаев ответами популярных чат-ботов на медицинские вопросы пользоваться не стоит. Как проблематичные ученые оценили 49,6% ответов. Плохое качество ссылок (неполная и непроверенная информация), стабильные галлюцинации, сфабрикованные цитаты, плохая читабельность — основные претензии.

Больше всех высокопроблематичных ответов дал Grok. Лучше всего нейросети отвечали по вакцинам, хуже всего — по стволовым клеткам и питанию. При этом нейросети были в себе более чем уверены, из 250 заданных в сумме вопросов лишь на два чат-бот отказался отвечать.

