Северная Корея запустила баллистические ракеты в Японское море

Япония совместно с США и Южной Кореей сейчас изучает детали запуска, чтобы понять тип ракет и возможную угрозу

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское военное командование, ссылаясь на данные разведки. Пуски, по информации Сеула, произошли с территории КНДР, в том числе из района города Синпхо, и ракеты, как предполагается, упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила, что объекты, похожие на баллистические ракеты, уже завершили полет. Япония совместно с США и Южной Кореей сейчас изучает детали запуска, чтобы понять тип ракет и возможную угрозу.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

В Сеуле экстренно собрали совещание Совета национальной безопасности. Там обсудили последствия пусков для безопасности страны — особенно тревожит то, что это произошло всего через 11 дней после предыдущих испытаний. Хотя президент Ли Чжэ Мен уехал в поездку по Азии, власти подчеркнули, что все профильные службы находятся в полной боевой готовности.

Южная Корея считает запуски нарушением международных санкций ООН и призывает КНДР прекратить провокации, которые усиливают напряженность в регионе.



Наталья Жирнова