По проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году обновят свыше 1,9 тыс. км дорог к медучреждениям

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году обновят свыше 1,9 тыс. км дорог к медучреждениям. Помимо этого специалисты займутся установкой светофоров и барьерных ограждений. В том числе будет проведена работа по обустройству тротуаров и пешеходных переходов.



— За пять лет благодаря нацпроекту мы привели к нормативу свыше 2,5 тыс. участков улиц и трасс, ведущих к ФАПам, больницам, поликлиникам, амбулаториям и роддомам. В этом году обновим еще 500 таких объектов общей протяженностью более 1,9 тыс. км, — сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан с 2020 года реализуется проект «Безопасные качественные дороги». Специальная система адаптации светофоров и 213 камер видеонаблюдения были установлены в Казани и в Набережных Челнах.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин