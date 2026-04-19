20:16 МСК
Лукашенко: весь мир знает, что Россия защитит Белоруссию всем арсеналом оружия

10:50, 19.04.2026

Он подчеркнул, что размещение в республике тактического ядерного оружия не является попыткой запугивания, а служит фактором обеспечения безопасности

Фото: скриншот из видео RT

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу заявил, что весь мир осведомлен о готовности России применить весь свой военный арсенал для защиты Белоруссии.

По его словам, он не считает, что США ставят своей целью нападение на Минск, однако в случае угрозы боевые действия могут вестись с территорий стран Балтии и Польши. Лукашенко подчеркнул, что размещение в республике тактического ядерного оружия не является попыткой запугивания, а служит фактором обеспечения безопасности и защиты страны.

Ранее США сняли санкции с Минфина Белоруссии, а также с ряда белорусских предприятий и банков.

Наталья Жирнова

