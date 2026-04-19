NYT: Иран восстановил до 60% ракетного потенциала

По данным американской разведки и военных, после нескольких недель боевых действий у Ирана сохранилось более 60% ракетных установок и около 40% ударных беспилотников. Как сообщает The New York Times, этого количества вооружения достаточно для блокирования судоходства в Ормузском проливе.

Издание отмечает, что на момент заключения соглашения о прекращении огня у Ирана оставалась примерно половина ракетных установок. Однако в последующие дни страна вывела из горных туннелей и бункеров около 100 систем, что позволило увеличить запас до примерно 60% от довоенного уровня.

Иран также извлекает ракеты из хранилищ, часть которых оказалась погребена под завалами после американских ударов по бункерам и складам. По некоторым оценкам, после завершения этих работ Иран сможет восстановить до 70% своего довоенного арсенала, указывает газета. The New York Times подчеркивает, что официальные лица признают неточность данных о запасах оружия у Ирана, однако, по оценкам разведки, можно составить общее представление о его возможностях.

Ранее Иран вновь перекрыл Ормузский пролив.

Наталья Жирнова