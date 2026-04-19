«Мы видим растущий интерес к архитектуре советского модернизма»

Историк архитектуры Айрат Багаутдинов о жемчужинах советского модернизма в Казани: нацбиблиотеке, цирке и старом здании театра Камала

Историк архитектуры, экскурсовод и лектор, основатель компании «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов в интервью «Реальному времени» рассказал о растущем интересе к архитектуре советского модернизма.



Конструктивизм и советский авангард в архитектуре

— Что такое конструктивизм и как он связан с советским авангардом?

Конструктивизм — это одно из направлений советского авангарда, рациональной, функциональной архитектуры 1920—1930-х годов. Термин «конструктивизм» закрепился в прессе, но историки архитектуры используют его осторожно. Конструктивизм ассоциируется с деятельностью Объединения современных архитекторов (ОСА), однако не все архитекторы того времени входили в это объединение. Например, Семен Пен, построивший Дом печати в Казани, не был его членом. В целом архитектура этого периода строилась на работе с крупными геометрическими телами (параллелепипедами, кубами, цилиндрами), ритмом, плоскостью, без использования исторических деталей.

— Почему архитектура авангарда оказалась под запретом?

После 1932—1934 годов архитектура авангарда оказалась под запретом из‑за смены архитектурных приоритетов — пришло время сталинского неоклассицизма. Кроме того, в середине 1930‑х годов началась кампания по борьбе с формализмом в искусстве, которая затронула в том числе архитектуру. Архитекторы авангарда стали подвергаться давлению.

— Как возродился интерес к рациональной архитектуре в 1950—1960‑е годы?

В 1950—1960‑е годы рациональная архитектура вернулась — хрущевская и брежневская архитектура во многом напоминала архитектуру 1920‑х: та же работа с чистой геометрией, отсутствие исторических деталей, но в более масштабном формате. Появились целые ансамбли и комплексы, подчинявшие себе окружающую застройку. Этот период принято называть советским модернизмом. Впрочем, стилистически архитектура того времени была довольно разнообразной.

Самые яркие здания советского модернизма в Казани

— Какие примеры советского модернизма можно привести в Казани?

В Казани примерами советского модернизма являются, например, Казанский цирк, Театр имени Галиасгара Камала, Национальная библиотека (бывший Музей Ленина). Цирк особенно примечателен своей инженерной мыслью — железобетонным куполом, опирающимся на консольные трибуны. Это было беспрецедентное решение для того времени.

— В чем уникальность инженерной мысли, воплощенной в Казанском цирке?

Уникальность Казанского цирка заключается в его железобетонном куполе, который опирается на консольные трибуны — «две тарелки, поставленные друг на друга». Такое решение было передовым в мировом масштабе: купол дает горизонтальный распор, и при этом он опирается на относительно тонкие конструкции, в отличие от традиционных толстых стен (как, например, в Пантеоне в Риме). Это стало возможным благодаря использованию современных на тот момент методов расчета.

— Кто участвовал в проектировании знаковых модернистских зданий Казани?

Некоторые модернистские здания Казани были спроектированы московскими архитекторами (например, Театр имени Галиасгара Камала и Ленинский музей), но в процессе проектирования местные архитекторы вносили свои коррективы, добавляя элементы национального колорита. Проектирование таких объектов было коллективным процессом, в котором участвовали не только архитекторы, но и инженеры, художники и другие специалисты.

— Чем впечатляет Театр имени Галиасгара Камала помимо архитектуры?

Театр имени Галиасгара Камала впечатляет как целостный монументальный ансамбль с татарским колоритом. В нем использованы разнообразные техники — панно в технике кожаной аппликации, мозаики на фасаде, витражи в гардеробе, резные двери. Все это создает уникальное художественное пространство.

— Какие инженерные решения применены в Театре имени Галиасгара Камала?

В Театре имени Галиасгара Камала применены сложные инженерные решения, связанные с расположением здания на берегу озера. Площадь перед театром представляет собой гигантскую железобетонную конструкцию, выполняющую роль дамбы или подпорной стенки, а также технического этажа, где находится оборудование фонтанов. Перекрытие зрительного зала переходит в сценическую коробку, где расположена верхняя механизация сцены.

— Почему в Казани не так много значимых объектов эпохи модернизма по сравнению с другими городами?

По мнению эксперта, в Казани не так много значимых объектов модернизма, возможно, потому, что большая часть финансирования в ТАССР в те годы направлялась на строительство промышленных городов на юго‑востоке республики. Кроме того, модернистская архитектура Казани может не быть столь яркой по сравнению с другими регионами — например, в Иркутске сформировалась самобытная школа модернизма с сочетанием красного кирпича и железобетона.

Возрождение интереса к советскому модернизму

— Почему растет интерес к советскому модернизму и монументальному искусству?

Интерес к советскому модернизму и монументальному искусству растет из‑за исторической дистанции — спустя 40—50 лет появилась возможность оценить наследие прошлого. Также играет роль ностальгия. В последние годы раскручивается «маховик популяризации» модернизма — выходит все больше книг, проводятся выставки и экскурсии. Кроме того, формируется реестр советского монументального искусства, который помогает систематизировать и сохранять это наследие.

— Какие планы у эксперта на будущее в изучении архитектуры?

Мы планируем продолжать изучение и популяризацию как модернизма, так и современной архитектуры. Нам интересно бороться со стереотипами и освещать наименее изученные эпохи. В отношении современной архитектуры есть преимущество — можно выстраивать диалог с архитекторами и девелоперами, быть участником процесса, а не только изучать его ретроспективно.



