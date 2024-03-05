Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя в 2024 году

Глава Татарстана постановил провести Сабантуй в Казани 23 июня, в Набережных Челнах — 15 июня, а в других населенных пунктах и райцентрах республики — 8—9 июня.

Указ об этом опубликован на сайте раиса региона.

Даты проведения праздника были определены «с учетом предложений органов местного самоуправления».

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