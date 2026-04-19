В России утвердили новый перечень заболеваний, запрещающий работать в частной охране
Особое внимание в документе уделено расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ
Министерство здравоохранения России утвердило обновленный перечень заболеваний, препятствующих работе частным охранником.
Документ начнет действовать с 1 сентября 2026 года и будет актуален до 1 сентября 2032 года. В перечень включены различные психические расстройства, включая органические и симптоматические нарушения, шизофрению, умственную отсталость, а также расстройства личности и поведения в зрелом возрасте при наличии тяжелых и стойких проявлений.
Особое внимание в документе уделено расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ, которые включаются в перечень до момента полного выздоровления и прекращения диспансерного наблюдения.
Кроме того, в перечень вошли заболевания органов зрения, при которых острота зрения с коррекцией составляет ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом глазу, а также различные нарушения рефракции и аккомодации.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».