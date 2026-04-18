В Татарстане инспекторы нашли и задержали водителя, который сбил полицейского

По внешним признакам автомобилист находился в состоянии опьянения

В Лениногорском районе Татарстана 31-летний водитель BMW сбил полицейского. Он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Полицейский подал водителю сигнал об остановке ночью в Лениногорске на перекрестке улиц Нагорной и Набережной. Автомобилист в попытке скрыться резко увеличил скорость, в результате чего правоохранитель оказался на капоте машины. Нарушитель попытался скрыться. Его задержали рядом с гаражами на ул. Корчагина — водитель спрятал BMW и шел пешком. Впоследствии машина также была обнаружена.

По внешним признакам автомобилист находился в состоянии опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Нарушителю назначили административный арест сроком на пять суток. Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Напомним, недавно в Казани 20-летнего водителя наказали за опасную поездку у кремля. В отношении него составили шесть административных протоколов.

Галия Гарифуллина