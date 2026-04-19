В Татарстане 21 участок и два моста ушли под воду

По данным МЧС по РТ, ситуация находится под контролем специалистов

Фото: Динар Фатыхов

По последним данным мониторинга водных объектов Татарстана, на Куйбышевском водохранилище, у населенного пункта Верхний Услон, уровень воды составляет 53,64 метра, что на 2 сантиметра ниже критической отметки в 54,24 метра. Об этом сообщают в ГУ МЧС по РТ.

В районе Набережных Челнов на Нижнекамском водохранилище зафиксирован уровень 63,73 метра (+2 см), при этом критический показатель составляет 65,9 метра. На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС отмечается уровень 56,85 метра (-19 см) при опасном критическом значении 58 метров.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Среднесуточный приток воды в Куйбышевское водохранилище составляет 29 720 кубических метров в секунду, расход через Жигулевский гидроузел — 29 290 кубических метров в секунду.

По состоянию на утро 19 апреля зафиксированы следующие подтопления:

два низководных моста в двух муниципальных районах;

две грунтовые дороги в двух районах;

21 приусадебный участок в одном районе;

частичное подтопление набережной в поселке Красный Ключ Нижнекамского района.

Ситуация находится под контролем специалистов. Напомним, что 10 апреля в Татарстане на реках Шошме, Меше, Иж и Вятке произошел резкий подъем воды.

Наталья Жирнова