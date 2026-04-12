Завершение лунной миссии, повышенный риск рака для холостяков, новый остров на Земле

Интересные новости науки за неделю

NASA успешно завершила первую за полвека пилотируемую лунную миссию «Артемида II». Медики обнаружили, что люди, никогда не состоявшие в браке, гораздо сильнее рискуют заболеть раком, чем их женатые соседи. Планетологи предлагают запустить на Меркурий ровер, который постоянно будет ехать по границе света и тьмы, и так избежит чудовищных температур на поверхности планеты. 200 тысяч лет назад человек получил новый стимул к развитию: он съел всю мегафауну и вынужден был учиться разрабатывать стратегии охоты на более подвижную и сообразительную дичь. Полярники увидели «грязный айсберг» в Антарктиде, но подойдя к нему поближе, поняли, что случайно открыли новый остров

Миссия «Артемида-II» успешно завершилась

11 апреля на Землю вернулся корабль «Орион» — окончилась первая за полвека пилотируемая миссия человека на лунной орбите. Миссия «Артемида-II» продлилась 10 дней.

Задачей четырех астронавтов было облететь Луну с помощью гравитационного маневра, после чего вернуться домой. Главной целью миссии было испытать системы корабля перед миссией «Артемида-4», когда NASA планирует вновь высадить людей на Луну. Все получилось: вчера ночью корабль приводнился в Тихом океане неподалеку от побережья Сан-Диего. Его подобрал военный корабль и увез астронавтов на ближайшую базу.

«Орион» обогнул темную сторону Луны, у астронавтов было семь часов на исследования и наблюдения лунной поверхности. На высоте 6 545 км над Луной исследователи уделили особое внимание морю Восточному и кратеру Герцшпрунгу. В это время «Орион» на 40 минут полностью потерял радиосвязь с человеческой цивилизацией — это случилось, когда корабль вошел в радиотень Луны. Но когда над диском Луны взошла Земля, связь восстановилась.

NASA/Reid Wiseman

Американцы Рид Уайсмен и Виктор Гловер, американка Кристина Кук и канадец Джереми Хансен стали людьми, которые установили рекорд по удалению от Земли — 6 апреля астронавты оказались в 406 778 километрах от родной планеты. Прежний рекорд — 400 171 км — принадлежал экипажу «Аполлон-13» и был установлен в 1970 году.

Человечество возвращается в космос. Как считают многие специалисты, этой миссией было положено начало новой эры в космонавтике.

У холостяков риск заболеть раком выше, чем у семейных людей

Ученые на выборке из 100 миллионов американцев выяснили, что если человек не был в браке, у него выше риск рака, чем у женатого соседа. Выглядит это вовсе не как случайное совпадение: статистика показывает закономерность почти по всем видам опухолей в большинстве демографических групп. Но сильнее всего холостяки рискуют получить так называемые предотвратимые типы рака: те, которые детерминированы инфекциями, курением и репродуктивным поведением.

Итак, ученые взяли базу медицинских записей о 100 миллионах американцев по 12 штатам США с 2015 по 2022 годы. Люди старше 30 лет были разделены на две когорты: в первой — те, кто состояли в браке, были разведены или овдовели. Во второй — те, кто никогда не был официально женат (их оказалось около 20%). По всей выборке было обнаружено более 4 млн случаев рака.

18% из этих случаев пришлось на холостяков. Мужчины, никогда не бывшие женаты, заболевали раком на 68% чаще, чем те, кто хоть раз в жизни был в браке. Для незамужних женщин этот разрыв составил 85%. Заметнее всех проявилась статистика рака, вызываемого вирусом папилломы человека: в пять раз чаще у мужчин (рак анального отверстия) и в три раза чаще у женщин (рак шейки матки). Медики предположили, что это связано с частой сменой половых партнеров у людей, не состоящих в браке.

У одиноких американцев отметили и скачок заболеваемости раком печени, легких, желудка и пищевода. А эти онкозаболевания обычно ассоциированы с курением и алкоголем. Одинокие женщины меньше беременеют — зато больше болеют раком яичников или матки. Зато рак груди и щитовидки практически не показал никакой разницы между свободными американцами и связанными узами Гименея.

Все выясненное ученые объясняют не какими-то клеточными причинами, а чисто социальными: отсутствие заботливого партнера означает, что никто не будет ворчать по поводу курения, алкоголя, не устроит скандал из-за случайной интрижки и не отведет за руку в клинику в случае чего. А значит, американские врачи предлагают сменить стратегию диспансеризации: обращать больше внимания на одиноких людей.

На «Меркурий» хотят отправить планетоход, который будет работать в зоне терминатора

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета. Поэтому его исследование затруднено не только тем, что это не непосредственный сосед Земли, но и чудовищными температурами на поверхности. Ночная сторона замерзает при минус 173 градусах по Цельсию, дневная — спекается при 430 градусах. Ни один аппарат долго в таких условиях не проработает.

Но приручить «горячего парня» очень хочется. И вот ученым пришла в голову мысль отправить к нему планетоход, который постоянно будет ехать по границе дня и ночи (ее называют зоной терминатора) — таким образом он убережется от сжигающих в прямом смысле лучей Солнца и леденящих техническую душу ночных морозов. Нужно просто установить скорость, которая позволит планетоходу в прямом смысле слова воплощать текст песни битлов I'll Follow the Sun («Я следую за солнцем»). На Меркурии зона терминатора движется на экваторе примерно со скоростью 6 км/ч, а в высоких широтах — 4,5 км/ч. Теоретически, роверы-планетоходы на такое вполне способны.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

До сих пор на Меркурии изучали орбитальные миссии — например, «Мессенджер» обнаружил на этом малютке сложную геологию. Следы работы вулканов, тектонические разломы, а на полюсах — даже скопления льда! И если получится отправить такую миссию, это будет прорывом в науке о Солнечной системе. Ровер позволит определить, из чего состоит реголит (грунтовая порода), проанализирует минералы, исследует кратеры и загадочные светлые лощины — кажется, в них собирается газ, но что там точно происходит, неизвестно.

200 тысяч лет назад люди съели всю мегафауну, и им пришлось изобретать новые способы охоты

Еще два миллиона лет назад человек вовсю пользовался каменными орудиями: рубилами, чопперами, кливерами, скребками и даже каменными шарами (в следующий раз скажите об этом соседям сверху, когда услышите, как над вашим потолком будто бы катят что-то тяжелое). Ученые думают, что ими первобытные люди убивали крупных животных и разделывали их туши.

Среди палеолитической мегафауны были огромные медлительные звери, которые представляли собой отличный объект для охоты — их было легко догнать. Убивали добычу коллективно, с помощью очень тяжелых каменных орудий. Древние родственники слона, бегемота, носорога весили больше тонны. Мясо и жир такого животного могли кормить племя из 35 человек несколько месяцев.

Но мегафауна в какой-то момент просто исчезла. И произошло это во многом из-за людей. Естественных врагов у травоядных гигантов просто нет — представьте себе, каким размером и клыками должен бы был обладать такой враг. Поэтому эволюция не выработала у них способов быстрого воспроизводства потомства. И тут появляется человек со своими чопперами, а потом еще и климатические изменения. Такой смены баланса гиганты просто не пережили. На Ближнем Востоке это произошло 400—200 тысяч лет назад. А вот, скажем, в Южной Америке еще 7—8 тысяч лет назад расхаживали гигантские ленивцы, которых, впрочем, тоже быстро и благополучно доели коренные американцы.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Более мелкие животные уже и быстрее, и осторожнее — эволюция штука мудрая. Поэтому людям пришлось изменить свои каменные орудия: научились делать легкие лезвия, отщепы, остроконечники. Легкие инструменты выглядят сложнее в изготовлении, чем классические рубила.

Именно такую версию — продвижение вперед технической мысли из-за гибели привычной добычи — продвигают израильские археологи из Тель-Авивского университета. Они проанализировали находки с 47 палеолитических стоянок Ближнего Востока (3,3 млн — 12 тысяч лет назад) и сопоставили датировки найденных орудий с остатками животных, найденных в тех же слоях. И нашли четкую закономерность. В 200-тысячелетних слоях распространились легкие каменные орудия и резко упало число костей крупных животных, зато возросла доля мелкой добычи.

Израильские ученые считают, что в то время люди вынуждены были адаптироваться к более частой и сложной охоте, а значит, и мозг их начал развиваться быстрее и успешнее. Ведь охота на мелкую дичь требует и стратегию разработать, и выслеживать научиться, и орудия новые придумать. Соответственно, здесь уже включилась эволюция человека (неандертальца, хабилисов и ранних сапиенсов): выживали только те, кто демонстрировал подвижный ум. Остальные умирали от голода. А значит, мы продукт сотен тысяч лет положительной селекции по умственному признаку. Главное, не потерять это, изнежившись в благах цивилизации.



Полярники открыли новый остров рядом с Антарктидой

У берегов Антарктиды полярники на ледоколе «Поларштерн» искали место, где можно было бы укрыться от шторма в море Уэддела. И нечаянно обнаружили остров, которого нет на картах. Он совсем небольшой, но все равно Институт полярных и морских исследований имени Вегенера (Германия) счел это событие достойным инфоповодом. Шутка ли — новый остров на исследованной вдоль и поперек Земле!

Полярники сначала решили, что это просто грязный айсберг. Потом пригляделись — и подумали, что, скорее всего, перед ними скала. Подплыли поближе, начали исследовать, и оказалось, что перед ними полноценный, настоящий, нормальный остров. Только совершенно безлюдный, негостеприимный и очень маленький. Из воды он выступает на 16 метров, длина его 150 метров, ширина — 50 метров.

Теперь острову предстоит дать имя и внести его данные в официальный международный реестр. Все серьезно — земли на Земле мало, ее больше не делают. А значит, каждый участок должен быть под контролем.