Рустам Минниханов встретился с главой турецкого холдинга «Джошкуноз»

Сегодня в Доме Правительства РТ Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с председателем Совета директоров холдинга «Джошкуноз» госпожой Ойа Акташ.

Во встрече также приняли участие генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев и другие. Были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием бизнеса компании «Джошкуноз» на территории Татарстана.

Предприятие «Джошкуноз Алабуга» начало серийную сборку деталей шасси для компании «АвтоВАЗ» на территории ОЭЗ «Алабуга». Компания была основана в 2014 году и специализируется на производстве штампованных деталей из листового металла для легковых и грузопассажирских автомобилей с использованием инновационных технологий.

Рустам Минниханов также напомнил, что Турецкая Республика — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, сообщает пресс-служба раиса.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».