В Татарстане запустят программу поддержки учителей естественных наук — премии от 230 до 345 тысяч рублей

Для этого не менее 10% выпускников должны набрать от 80 баллов на ЕГЭ, ученики должны занимать призовые места на олимпиадах, а сами учителя — проводить образовательные мероприятия

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Татарстана подготовило программу денежного поощрения учителей физики, химии и биологии. Инициатива направлена на повышение качества образования и поддержку педагогов, обеспечивающих высокий уровень подготовки школьников, сообщается в документах, проходящих антикоррупционную экспертизу.

Предусмотрены три категории премий: опытные учителя с высшей категорией получат 345 тысяч рублей, молодые специалисты со стажем до 5 лет — 288 тысяч рублей, а преподаватели вузов, работающие в школах по совместительству, — 230 тысяч рублей.

Для получения премии педагогам необходимо соответствовать ряду критериев: не менее 10% выпускников должны набрать от 80 баллов на ЕГЭ, ученики должны занимать призовые места в олимпиадах, а сами учителя — проводить образовательные мероприятия.

Премии будут выплачиваться единовременно после конкурсного отбора. Учителя должны подать заявку с документами, подтверждающими их квалификацию и достижения учеников. Выплаты будут произведены в течение 45 рабочих дней после подведения итогов конкурса.

Ранее в Татарстане запустили новую программу выплат для молодых учителей — по 90 тысяч на 100 специалистов.

Наталья Жирнова