Пользователи «Тинькофф Банка» пожаловались на сбои в работе приложения

Сегодня возникли проблемы в функционировании приложения «Тинькофф». В связи с этим пользователи не могут попасть в основные сервисы банка и в приложение для инвестиций.

На проблемы жалуются жители Москвы и Московской области (32%), Ленинградской (19%), Нижегородской (4%), Свердловской (4%) областей и Республики Татарстан (3%).

Ранее поступали сообщения о неполадках в работе Telegram. Жалобы были от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара.

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Нафиса Миннехузина