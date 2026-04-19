Число ДТП с детьми в России сократилось после увеличения штрафов

По данным ГИБДД, за первые три месяца года произошло 167 аварий с участием детей — это на 26% меньше, чем годом ранее

В первые три месяца 2026 года в России стало меньше аварий с участием детей, которых перевозили без детских кресел или других удерживающих устройств. По данным ГИБДД, таких ДТП за этот период произошло 167 — это на 26% меньше, чем годом ранее. Погибло 14 детей, что на 12,5% меньше, чем в 2025 году, а пострадало — 219, почти на 20% меньше, чем год назад.

Эта положительная динамика может быть связана с тем, что с 9 января 2026 года в России вдвое увеличили штрафы за нарушение правил перевозки детей. Теперь водитель, который перевозит ребенка без кресла, должен заплатить 5 тысяч рублей вместо прежних 3 тысяч. Для компаний и должностных лиц штрафы тоже выросли.

Ранее заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин говорил, что эффект от таких мер станет заметен не сразу — не раньше чем через полгода. Сейчас, спустя несколько месяцев, снижение числа аварий и пострадавших показывает, что водители стали ответственнее подходить к безопасности детей в машине.

Наталья Жирнова