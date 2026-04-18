Я/Мы — Тукай?

Национальный музей показал, как поэт вдохновлял и вдохновляет художников: итоги за 140 лет и последнюю пятилетку

Тукай и Гафури. Фото: Радиф Кашапов

Две тукаевские выставки представил на этой неделе Национальный музей РТ. В литературном музее Габдуллы Тукая показали фондовую экспозицию «Безнең Тукай» («Наш Тукай»), а в основном здании представили результат пятилетнего арт-пленэра «По следам Тукая» («Тукай эзләреннән»). Разные проекты, но оба занятные: масштабная фигура удивительным образом не заслоняет самих авторов.

Реализм — социалистический, магический...

«Безнең Тукай» собран силами самого музея, национальной библиотеки, национального архива и библиотеки имени Лобачевского. Это своеобразная эссенция художественной интерпретации поэта в формате выставки.

На открытие выставки художники тоже пришли и прочитали стихи Тукая на татарском и в переводе на русский язык, устроив небольшой перформанс.

Вот на картине Хариса Якупова Тукай слушает братьев Иляловых (скрипка и мандолина). Вот Канафия Нафиков изображает его встречу с актрисой Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской. Ильяс Айдаров показывает его учителя Камиля Мутыги (Тукай сидит, на его плече — рука преподавателя). Шамиль Шайдуллин помещает наше все в пространство то наивизма, то цветастой фантазии. Ильдар Зарипов рисует осень, превращая поэта в совсем юного мальчика.

Словом, Тукай как персонаж уже принадлежащий больше пространству мифа, чем истории, получает различные трактовки. Есть даже вполне соцреалистическая картина «Крестьяне у больного Тукая» 1954 года Исмагила Халиуллова.

Дополняют (или оттеняют) искусство реальные документы. На выставке можно увидеть метрическую запись о рождении Тукая. Или письмо Михаила Пинегина (директор народных училищ Казанской губернии и председатель Казанского временного комитета по делам печати, — прим. ред.) о наложении ареста на сборник Тукая. И агентурное донесение о событиях, связанных с похоронами.

Тукай и цензура. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Художественный травелог

Выставка «По следам Тукая» занимает в Национальном музее несколько залов. Это уже совместный проект с Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ и Союзом художников РТ. Проект курировала доктор искусствоведения Рауза Султанова. В итоге появилось 200 очень разных произведений, включая не только живопись и графику, но и, например, перформансы и видео-арт.

Выставка собиралась пять лет — столько шел одноименный международный арт-пленэр, партнерами которого стали Татарстанское отделение Ассоциации искусствоведов и региональное отделение ВТОО «Союз художников России». Минкульт Татарстана покрыл художникам расходы по проезду, проживанию. По несколько дней авторы работали в Астрахани, Санкт-Петербурге, Троицке, Уральске, Кырлае.

Описать это разнообразие не хватит времени и места, к тому же выставка дает сразу целостное впечатление, благодаря тому, что в ней есть мотив путешествия, работы художников дополняют образы колес. Запишем имена некоторых участников — это Анатолий Крылов, Ирина Антонова, Елена Ермолина, Хамза Шарипов, Рашит Тухватуллин, Галина Анютина, Альфия Ильясова, Салават Гилязетдинов, Равиль Загидуллин, Рият Мухаметдинов, Виктор Анютин, Сагида Сиразиева, Диля Барышева, Сергей Царев, Рамзия Зиннатова, Нурбек Жардемов.

Ильгиз Исхаков и его картины. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Здесь также нашлось место архивам. К примеру, целая витрина о великом жителе Уральска, преподавателе, издателе, певце Камиле Мутыги. Много фотографий из мест, где побывал Тукай, встреченных им современников, например, Мусы Бигиева (Петербург) и Мажита Гафури (Уфа).

Как отмечает Султанова, художники не просто приезжали в город и творили, они общались с краеведами, встречались с местными, строили маршруты, погружались в атмосферу. Некоторые работы уже стали частью музеев этих городов. Первая поездка случилась в Троицк, где с финансированием помог лично мэр.

«Это было настоящее, живое, мягкое, теплое, наслажденческое»

Выставку с ходу хочется дополнить травелогом, потому что у каждого художника сохранилось немало воспоминаний.

Алия Гайнуллина представила триптих «Я — Тукай»: «Имен в жизни Тукая было много: родных, людей, которые стали родными, друзей, сподвижников, учителей, коллег, мужчин и женщин... Но были люди и безымянные, словно безликие для нас, так как нет о них сведений ни в литературе, ни в мемуарах. И если люди как часть поэта, то образы сказок, духи миров иных — отражение его. И ты — в этом отражении». А в Кырлае она показывала перформанс — прямо в стогах сена.

— Это было настоящее, живое, мягкое, теплое, наслажденческое, — говорит Алия Гайнуллина. — Расскажу про Уральск: я не знала, что будет. Взяла гипс, прошла видеокурс и решила поработать. Началось волшебство. Мы жили в гостиничных номерах, где, как выяснилось, есть помещение под бильярд, идеальная комната для мастерской. Я давно о такой мечтала, а она появилась в Уральске. Я ходила по рынку, по магазинам, мне нужно было общаться с местными, искать какую-то строительную сетку. Там я, например, купила такие кусочки олова, которые расплавляют в ложке, читают над ней и кладут под подушку от сглаза. Их я тоже использовала в работе, также как травы, кости, зубы. Я специально оставила работу неотшлифованной, недоделанной, мне хотелось показать процесс, отметить, что это было сделано в полях.

Работа Алии Гайнуллиной. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

— Запомнилась первая поездка в деревню, где похоронена мама Тукая, — говорит Ирина Антонова. — Удивительно щедро и доброжелательно нас принимал бывший директор школы в своем доме. И этот душевный прием нас художников убедил, что проект интересный и очень отличный от подобных арт-пленэров. Хотя вроде бы занимались одним делом — писали работы. Кто-то с натуры. Кто-то придумывал и писал в гостинице свой «тукаевский» сюжет. Мы были в этой деревне ранней весной, а осенью приехали в сельскую школу и показали там свои работы. Сельские дети смирно сидели в парадной одежде и слушали городских художников и никто не смотрел в телефон. Какая-то совсем другая жизнь нам открывалась благодаря проекту.

Работа Ирины Антоновой. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

— Основной состав проекта — 10 художников, при этом в городах к нам присоединялись местные художники, — говорит Султанова. — Для выставки мы провели отбор, а скоро будет еще выставка в «Манеже» Казанского кремля, экспозиция будет работать и в передвижном формате, есть план проводить показы в школах. Сам проект продолжается, сейчас мы планируем посетить Нижний Новгород, Самару, Гурьевск, Уфу.