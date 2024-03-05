В учебные программы школ и вузов Казани введут уроки семьеведения

Начальник МКУ «Управление записи актов гражданского состояния исполнительного комитета муниципального образования г.Казани» Елена Студеникина сегодня рассказала, что в школах и вузах Казани на постоянной основе будут проходить уроки семьеведения для пропагандирования семейных ценностей в молодежной среде.



— Управлением проводилось и будет проводиться содействие в введении на постоянной основе в образовательный цикл школьных и вузовских программ уроков семьеведения. В настоящее время сотрудниками управления уже проводятся такие уроки, — отметила Студеникина.

Школьники и студенты в рамках программы смогут посещать отделы управления ЗАГС, в том числе Центра семьи «Казан», добавила она. Сейчас налажена работа с Управлением образования города Казань.

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