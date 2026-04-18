«Рубин» сыграл вничью с «Акроном» в Казани в праздничном для клуба матче

Встреча была посвящена 68-му дню рождения казанской команды

«Рубин» сыграл вничью в Казани с «Акроном» со счетом 1:1 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Матч был приурочен к 68-му дню рождения казанского клуба.

В составе «Рубина» забил Никита Лобов на старте первого тайма. У «Акрона» единственный гол в активе Артема Дзюбы. Для нападающего тольяттинцев мяч стал 177-м в чемпионатах России, Дзюба обновил рекорд.

«Акрон» доигрывал матч в меньшинстве после удаления Марата Бокоева за прямую красную карточку. В первом тайме судья Евгений Кукуляк отменил гол «Рубина» из-за офсайда.

«Рубин» продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до шести подряд матчей. В последний раз казанцы проигрывали 28 февраля в гостях махачкалинскому «Динамо» (1:2).

«Рубин» (Казань) — «Акрон» (Тольятти) — 1:1 (0:0, 1:1)

Следующий матч «Рубин» проведет 22 апреля в Москве против столичного «Динамо» в 19.30 мск.

Зульфат Шафигуллин