Итоги дня: инфляция в Татарстане 7,34%, пить стали больше, гендиректор ХК «Нефтехимик» в списке «Миротворца»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 26 февраля:
- Раис РТ Рустам Минниханов посетил строительную площадку станции «10-й микрорайон» Казанского метрополитена.
- В Татарстане в январе годовая инфляция выросла до 7,34%, в декабре она составила 7,06%.
- Рустам Минниханов снял с должности постоянного представителя Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Рената Валиуллина.
- Российская команда Beyond выиграла турнир в дисциплине «Мир танков» на «Играх будущего» в Казани.
- Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев возглавил оргкомитет по подготовке и проведению международного форума Kazan Digital Week — 2024, который пройдет в Казани с 9 по 11 сентября.
- В рамках госпрограммы «Развитие образования России» в Казани отремонтируют шесть школ. На это из бюджета выделил 765 млн рублей. А до конца года отремонтируют еще 17 школьных пищеблоков. На работу выделят 331 млн рублей.
- На бесплатное переобучение россиян в 2024 году выделят 6 млрд рублей из федерального бюджета.
- Владимир Путин подписал закон, по которому граждане РФ смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов.
- Татарстан занял второе место среди российских регионов по спросу на сельскую ипотеку. По этой программе жителям республики выдали кредиты на сумму 11,5 млрд рублей. Это почти на 2 млн меньше, чем у Башкирии.
- Сельскохозяйственные ярмарки в Казани могут пройти с 16 марта по 28 апреля.
- С начала текущего сельскохозяйственного года объем производства сахара в России достиг 6,6 млн тонн. Это на 0,7 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2022—2023 годов.
- Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки увеличат еще на 200 млрд рублей. Таким образом он составит 700 млрд рублей.
- Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» в 2023 году составила 1,36 млрд рублей.
- По данным Банка России, количество индивидуальных инвестиционных счетов выросло на 15% по итогам 2023 года.
- Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил о предварительном соглашении с Apple о возможности создания российского магазина приложений.
- После отзыва лицензии у «КИВИ Банка» мошенники стали создавать поддельные сайты для обмана его клиентов. Нелегальные сервисы-двойники предлагают вывести средства из кредитной организации за вознаграждение.
- В 2023 году в Татарстане на 2,8% выросли розничные продажи крепких спиртных напитков.
- В начале 2024 года вылов рыбы в России вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
- С 27 февраля в России запретят 19 видов пищевых добавок. Среди них — подсластитель стевия, который часто рекомендуют сторонникам здорового образа жизни, в том числе из-за его низкой калорийности.
- На фасаде здания казанской 7-й горбольницы установят мемориальную доску в честь бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.
- Генеральный директор ХК «Нефтехимик» Игорь Ларионов попал в список украинского сайта «Миротворец» (*признан экстремистским, запрещен в России).
- В 22 регионах России сотрудники ФСБ задержали 49 предполагаемых участников террористической сети, собиравших средства для боевиков в Сирии.
- В Верховном суде Татарстана стартовали прения по делу обвиняемого в серии разбойных нападений с 30 убийствами и тремя покушениями. Гособвинитель Линара Чуркина запросила для обвиняемого казанского слесаря Радика Тагирова пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.
- Государственная защита Радика Тагирова, обвиняемого в серии убийств на территории 12 регионов страны, обошлась бюджету в 708 тыс. рублей.
- Профессор РАН и Сколтеха и генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец высказался о профессиях, которые заменит искусственный интеллект в ближайшем будущем. По его мнению, это будут специальности с рутинными задачами.
- Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал однодневный контракт с 17-летним вратарем Саввой Скотниковым. Ему вручили игровой свитер, а также выделили персональное место в командной раздевалке.
- Кабмин России выделит 4 млрд рублей на выплаты для отдельных категорий мобилизованных граждан и контрактников. Они будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет.
- Прокуратура Татарстана намерена взыскать более 1,3 млн рублей с главы казанского филиала Академии стандартизации, метрологии и сертификации Андрея Яшина.
- Казанское МУП «Ритуал» закупит гробы за 3 млн рублей.
- В России продолжается прием заявлений от избирателей на голосование по месту фактического нахождения. Уже 23 880 избирателей республики воспользовались механизмом «Мобильный избиратель».
- С момента открытия движения по трассе М-12 «Восток» на участке между Москвой и Казанью автомобили проехали более 4 млн раз.
- В Лаишево открылась соборная мечеть «Ак мечеть «Зайнаб». Строительство началось в конце 2019 года на средства благотворителей.
- Уроженка Азнакаево Роза Гадиева, представляющая Россию, победила в Международном конкурсе красоты «Мисс Европа».
Ключевые события 733-го дня специальной военной операции на Украине:
- Подразделениями «Западной» группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области.
- Отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, а также две контратаки подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики.
- В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики отражены три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю.
- Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Нетайлово и Очеретино Донецкой Народной Республики.
- Отражены шесть контратак штурмовых групп 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Первомайское и Петровское Донецкой Народной Республики, а также две атаки подразделений 24-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение формированиям 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- Отражены две атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й аэромобильной и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области.
- В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатых ракеты Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
- Уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Новокраснянка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Копани Запорожской области и Гладовка Херсонской области.
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Екатерина ПетроваОбщество
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