На ремонт шести казанских школ направят 745 миллионов рублей
В Казани планируют отремонтировать шесть школ за 765 миллионов рублей. Работы выполнят в рамках госпрограммы «Развитие образования России».
Ремонт нужно провести в следующих учебных учреждениях:
- школа №49 (Мусина, 30);
- школа №130 (Химиков, 41а);
- лицей-интернат №2 (Ш. Усманова, 11);
- школа №57 (Алтынова, 2);
- школа №8 (Приволжская, 97);
- школа №8 (Фурманова, 5а).
Как рассказал на «деловом понедельнике» глава департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Илья Коротихин, для ремонта нужно в несколько раз больше денег.
В школах отремонтируют кровли, входные группы, специализированные кабинеты и заменят инженерные сети. В планах купить оборудование, мебель и инвентарь для организации учебного процесса.
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