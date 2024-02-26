На ремонт шести казанских школ направят 745 миллионов рублей

В Казани планируют отремонтировать шесть школ за 765 миллионов рублей. Работы выполнят в рамках госпрограммы «Развитие образования России».

Ремонт нужно провести в следующих учебных учреждениях:

школа №49 (Мусина, 30);

школа №130 (Химиков, 41а);

лицей-интернат №2 (Ш. Усманова, 11);

школа №57 (Алтынова, 2);

школа №8 (Приволжская, 97);

школа №8 (Фурманова, 5а).

Как рассказал на «деловом понедельнике» глава департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Илья Коротихин, для ремонта нужно в несколько раз больше денег.

В школах отремонтируют кровли, входные группы, специализированные кабинеты и заменят инженерные сети. В планах купить оборудование, мебель и инвентарь для организации учебного процесса.

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