В Лаишево открылась «Ак мечеть «Зайнаб»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня, 26 февраля, в Лаишево состоялось открытие соборной мечети «Ак мечеть «Зайнаб». Строительство мечети началось в конце 2019 года, работы велись на средства благотворителей.

Мечеть имеет высоту почти 36 метров с учетом минарета. Она расположена в центре города рядом с Троицким собором и вмещает 400 верующих. В здании предусмотрены отдельные залы для мужчин и женщин, а также созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями.

Рустам Минниханов поблагодарил благотворителей за помощь при строительстве и поздравил всех с открытием мечети. Он также выразил уверенность, что это событие послужит укреплению духовности и единства мусульманской уммы республики, а также развитию межрелигиозных и межнациональных связей.

В церемонии открытия также приняли участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и мэр Казани Ильсур Метшин.

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Анна Уржумова