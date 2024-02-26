Рустам Минниханов снял с должности постоянного представителя Татарстана в Санкт-Петербурге

Постоянный представитель Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Уточняется, что это связано с переходом Валиуллина на другую работу. На прошлой неделе его назначили на должность главы исполкома Ассамблеи народов Татарстана.

На посту постоянного представителя Татарстана Ренат Валиуллин работал с 2015 года. До этого он занимал должности помощника заместителя премьер-министра Татарстана, первого зампреда исполкома Всемирного конгресса татар и т. д.

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