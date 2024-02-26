Татарстан уступил лидерство Башкирии по спросу на сельскую ипотеку
Татарстан занял второе место среди российских регионов по спросу на сельскую ипотеку. По программе жителям республики выдали 11,5 млрд кредитов. Это почти на 2 млн меньше, чем у Башкирии. По состоянию на 1 февраля 2024 года сумма выданных кредитов по программе в соседней республике составляет 13,2 млрд рублей, приводит Ассоциация банков России статистику Россельхозбанка. Кредитная организация является оператором программы.
— Объемы выдач подтверждают востребованность сельской ипотеки, программа уже принесла пользу сотне тысяч наших соотечественников и позволила приобрести просторную жилплощадь в благоприятной местности. Более того, сейчас люди все больше задумываются на тему экологии, разумного потребления и гармоничной, спокойной жизни. Реализацию всех этих аспектов наши клиенты во многом видят через обладание домом своей мечты вдали от городской суеты, — рассказал заместитель директора Департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Олег Коркин.
Интерес к сельской ипотеке также проявляют в Новосибирской области — 11 млрд рублей, Удмуртии — 10,2 млрд рублей, и в Ленинградской области — 10,2 млрд рублей. По общему объему выданных средств высокие показатели в Оренбургской, Красноярской, Белгородской, Нижегородской и Челябинской областях.
По итогам 2023 года Татарстан стал лидером по реализации сельской ипотеки среди регионов России. За четыре года поддержку в размере 11 млрд рублей получили более 4 200 семей в Татарстане.
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