Татарстан уступил лидерство Башкирии по спросу на сельскую ипотеку

Фото: Шакирова Галия

Татарстан занял второе место среди российских регионов по спросу на сельскую ипотеку. По программе жителям республики выдали 11,5 млрд кредитов. Это почти на 2 млн меньше, чем у Башкирии. По состоянию на 1 февраля 2024 года сумма выданных кредитов по программе в соседней республике составляет 13,2 млрд рублей, приводит Ассоциация банков России статистику Россельхозбанка. Кредитная организация является оператором программы.

— Объемы выдач подтверждают востребованность сельской ипотеки, программа уже принесла пользу сотне тысяч наших соотечественников и позволила приобрести просторную жилплощадь в благоприятной местности. Более того, сейчас люди все больше задумываются на тему экологии, разумного потребления и гармоничной, спокойной жизни. Реализацию всех этих аспектов наши клиенты во многом видят через обладание домом своей мечты вдали от городской суеты, — рассказал заместитель директора Департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Олег Коркин.

Интерес к сельской ипотеке также проявляют в Новосибирской области — 11 млрд рублей, Удмуртии — 10,2 млрд рублей, и в Ленинградской области — 10,2 млрд рублей. По общему объему выданных средств высокие показатели в Оренбургской, Красноярской, Белгородской, Нижегородской и Челябинской областях.

По итогам 2023 года Татарстан стал лидером по реализации сельской ипотеки среди регионов России. За четыре года поддержку в размере 11 млрд рублей получили более 4 200 семей в Татарстане.





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