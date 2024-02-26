Жительница Татарстана завоевала титул «Мисс Европа»

Уроженка Азнакаево Роза Гадиева, представляющая Россию, стала победительницей Международного конкурса красоты «Мисс Европа». Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минкульта.

Специально для «Мисс Европы» девушке сделали костюм царицы Сююмбике стоимостью 1,3 млн рублей. Конкурс проходил в Ливане с 15 по 25 февраля.

Роза Гадиева переехала из Азнакаево в Казань. В столице Татарстана она занимается бизнесом в сфере флористики. Девушка владеет татарским, арабским и английским языками. Она имеет титулы «Лицо столицы» и «Миссис Бизнес-леди России». Еще девушка победила на Всероссийском патриотическом конкурсе красоты Indiva Russia.

В конкурсе красоты «Мисс Европа» участвуют Россия, Израиль, Ливан, Турция и европейские страны. Его учредили еще в феврале 1927 года.

На конкурс девушка попала случайно, узнав от подруги об отборочном туре в Москве. Важными условиями были наличие титулов в своем городе и высокий рост.



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