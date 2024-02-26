Обвиняемый в убийстве 31 женщины Радик Тагиров «задолжал» 708 тысяч адвокату

Фото: Плотникова Ирина

Государственная защита Радика Тагирова, обвиняемого в серии убийств на территории 12 регионов страны, обошлась бюджету в 708 тысяч рублей. Об этом сегодня в прениях Верховного суда Татарстана заявила гособвинитель Линара Чуркина.



Указанные расходы прокурор предложила взыскать с Тагирова, передает с места журналист «Реального времени». Напомним, с момента избрания меры пресечения в 2021 году защитником Тагирова выступает казанский адвокат Марат Аширов.

Сегодня в прениях Чуркина просила суд признать доказанными все преступления, в которых обвиняют Тагирова: серию из 31 убийства и трех покушений, а также трех десятков грабежей, и наказать его пожизненным лишением свободы. Защита планирует выступить в прениях 4 марта.