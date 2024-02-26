Более 20 тысяч татарстанцев воспользовались механизмом «Мобильный избиратель» для голосования на выборах

В России продолжается прием заявлений от избирателей на голосование по месту фактического нахождения на выборах президента России. Уже 23 880 избирателей Республики Татарстан воспользовались механизмом «Мобильный избиратель».

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что большинство татарстанцев подали заявления через портал «Госуслуги». Он также подчеркнул востребованность и удобство «Мобильного избирателя» и высокую ответственность жителей республики в вопросах голосования.

Напомним, технология «Мобильный избиратель» позволяет голосовать на любом удобном избирательном участке, а не по месту регистрации. Избиратели могут подать заявление до 11 марта тремя способами: через портал госуслуг, в офисах МФЦ или в территориальных избиркомах. С 6 марта принимать заявления будут и участковые комиссии.

Ранее стало известно, что за первую неделю работы механизма «Мобильный избиратель» почти 4 тысячи жителей Татарстана подали заявления о голосовании на предстоящих выборах президента России.

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Разиль Самигуллин